Sande Zwei Drittel lang haben die Spieler des ECW Sande ihre Haie-Fans in der heimischen Eishalle zappeln lassen, dann machten sie wie schon im Hinspiel vor einer Woche im Schlussabschnitt alles klar. Dank des 8:3 (1:2, 2:1, 5:0) gegen die Wedemark Scorpions 1b baute das Aufsteigerteam um ECW-Coach Sergey Yashin zugleich den dritten Tabellenplatz aus und verkürzte mit nun 19 Punkten den Rückstand auf die nun zweitplatzierten Bremerhavener (23). Spitzenreiter ist FTC Hamburg 1b (24).

Den ersten Treffer des Abends hatte Johannes Mundt vor 578 Zuschauern erzielt, aber wie bereits beim mühsamen 9:4 (1:2, 2:1, 6:1) in der Vorwoche, ließen sich die Scorpions nicht abschütteln. Das lag auch daran, dass die ECW-Spieler erneut beste Torchancen ungenutzt ließen, während bei den Gästen jeder Schuss praktisch ein Treffer war. So führte der als Außenseiter angetretene Tabellenvorletzte zur ersten Drittelpause sogar mit 2:1. „Wedemark hat uns das Leben erneut ganz schön schwer gemacht“, analysierte Mundt.

Der Stürmer glich zu Beginn des Mittelabschnitts zum 2:2 aus, ehe Lubomir Sivak die Jadehaie erneut in Führung brachte. Diese egalisierten die Scorpions jedoch noch vor der zweiten Pause zum 3:3.

Erst im letzten Drittel platzte beim ECW – wie im Hinspiel – der Knoten. Während die Hausherren den Puck fünfmal ins Tornetz droschen, gingen die Wedemarker im Abschluss leer aus.

„Im letzten Abschnitt haben wir auf zwei Reihen umgestellt und noch einmal richtig Druck gemacht“, sagte Mundt, der sich auch in den letzten 20 Spielminuten in die Torschützenliste eintrug und an diesem Abend damit einen Dreierpack für den ECW schnürte. „Zum Glück hatten wir am Ende wieder den längeren Atem. Trotzdem hätten wir unterm Strich unsere Torchancen deutlich besser nutzen müssen“, erklärte der Publikumsliebling abschließend und sieht für das ECW-Team im Angriff weiter Luft nach oben.

Tore: 1:0 Mundt (Vorarbeit Hurbanek, Bahlau), 1:1 Neske, 1:2 Neske, 2:2 Mundt (Struck), 3:2 Sivak (Bartanus, Bahlau), 3:3 Meyer, 4:3 Fleischauer, 5:3 Sivak (Bartanus, Janke), 6:3 Struck (Mundt, Fleischauer), 7:3 Mundt (Fleischauer), 8:3 Struck (Mundt). Strafminuten: Sande 4 + 5 + Spieldauer A. Josch/ Wedemark 4.