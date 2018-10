Sande Nach dem Bilderbuchstart mit zwei Siegen aus den ersten beiden Punktspielen nach dem Durchmarsch in die Regionalliga Nord werden die Aufgaben für die Eishockeyspieler des ECW Sande nicht leichter. Im Gegenteil: Zu Gast beim Aufsteiger ist an diesem Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Eishalle an der Weserstraße mit dem Hamburger SV einer der Topfavoriten auf den Titel in der vierthöchsten deutschen Spielklasse sowie im Pokal.

„Der HSV verfügt über eine ganz starke Truppe“, weiß ECW-Kapitän Nick Hurbanek und erinnert sich nur ungern an die vergangene Saison, als die Jadehaie als Verbandsligist im Pokalwettbewerb gegen die damals noch klassenhöheren Hansestädter in Hin- (2:14) und Rückspiel (3:10) nicht den Hauch einer Chance hatten: „Da wurden wir von den läuferisch und technisch sehr starken Hamburgern abgeschossen.“

Allerdings ist das Schnee von gestern – zumal ECW-Coach Sergey Yashin nun beim Wiedersehen einen sowohl quantitativ als auch qualitativ deutlich verstärkten Kader zur Verfügung hat. Zudem hat die aktuelle Tabellenführung durch den souveränen 4:0-Erfolg bei den Salzgitter Icefighters weiteres Selbstvertrauen gegeben. „Wir wollen den guten Schwung mitnehmen“, betont Hurbanek und gibt sich stellvertretend für seine Teamkameraden angriffslustig vor dem Duell mit dem Favoriten von der Elbe: „Zu Hause muss uns erstmal jemand schlagen mit unseren lautstarken Fans im Rücken!“

Anders als die Jadehaie haben die Hamburger erst ein Spiel in der neuen Punktspiel-Saison absolviert und sich dabei mit 5:4 beim letztjährigen Schlusslicht EC Nordhorn durchgesetzt. Das sehr kompakt auftretende HSV-Team um Kapitän Marcel Schlode sowie die torgefährlichen Pascal Heitmann und Jannik Höffgen wurde vor der Saison durch gestandene Spieler aus der Oberliga und Regionalliga West verstärkt – darunter Stürmer Fabian Heyter (Rostocker EC) sowie die Verteidiger Dominik Steck (EHC Timmendorfer Strand) und Gino Blank (Rostocker EC).

Bei den Gästen stand das vergangene Wochenende ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der HSV-Eishockeyabteilung. Dazu gehörte ein „Legenden-Spiel“ im Eisstadion Stellingen, an dem auch Akteure der ehemaligen Hamburg Freezers teilnahmen. Nun beginnt für das Regionalliga-Team der Rautenträger also wieder der Liga-Alltag. Und nur allzu gerne würden die Jadehaie dabei der Feierlaune der Hamburger ein jähes Ende setzen.