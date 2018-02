Sande Drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison kommt es zum Showdown in der Eishalle an der Weserstraße: Dabei haben die Spieler des Eishockey-Verbandsligisten ECW Sande als Tabellenzweiter (25 Punkte) am Samstag im vorletzten Heimspiel den Spitzenreiter Crocodiles Hamburg 1b (39) zu Gast, der sich durch einen 13:2-Kantersieg gegen die Rostocker Freibeuter bereits vorzeitig den Meistertitel gesichert hat. Das erste Bully erfolgt um 19.30 Uhr.

Dabei haben die Jadehaie zweierlei im Sinn: Zum einen brennen die Mannen von ECW-Coach Sergey Yashin auf Revanche für die hohe 4:10-Hinspielpleite: „In Hamburg haben wir kein gutes Spiel abgeliefert“, erinnert sich Routinier Witalij Saitz und gibt sich für das Rückspiel kämpferisch: „Zu Hause möchten wir uns definitiv besser präsentieren.“ Denn zum anderen benötigen die Akteure um ECW-Kapitän Nick Hurbanek noch einen Punkt, um sich vorzeitig für einen der beiden Playoff-Plätze um den Aufstieg in die Oberliga zu qualifizieren.

„Zum Glück haben wir insgesamt noch drei Partien vor der Brust, denn mit dem HSV 1b sind wir uns so gut wie einig. Der neue Spieltermin muss nur noch vom Verband bestätigt werden,“ erklärt der Stürmer weiter und spricht damit das noch ausstehende Auswärtsspiel beim Tabellenletzten an, das wegen des Ausfalls beider Sander Torhüter kurzfristig abgesagt werden musste. Zwischenzeitlich hatte die Befürchtung bestanden, die Partie könnte womöglich am grünen Tisch gegen die Jadehaie gewertet werden. Doch nun gab es Entwarnung.

Dennoch würden die ECW-Spieler das Playoff-Ticket liebend gerne schon an diesem Samstag lösen – denn die Kulisse in der bei Haie-Heimspielen ohnehin regelmäßig gut besuchten Sander Eishalle verspricht Gänsehautatmosphäre. Grund: Die Fans von den „ECW Sande News“ haben via Facebook die Aktion „#hallevollmachen“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, dass jeder Haie-Fan zum Spitzenspiel mindestens einen Freund beziehungsweise Bekannten mitbringt und das „Haifischbecken“ am Samstag prall gefüllt ist. Auch die Gäste freuen sich auf eine prächtige Eishockey-Stimmung an der Jade.

„Also wir haben schon mal richtig Bock!“, heißt es in einem Eintrag der Crocodiles auf der ECW-Facebookseite. Es ist also angerichtet.