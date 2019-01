Sande Die Eishockey-Spieler des Regionalliga-Aufsteigers ECW Sande haben ein extrem erfolgreiches Jahr überraschend mit einer Niederlage beendet. Ironie des Schicksals: Ausgerechnet beim Schlusslicht Adendorfer EC ging der favorisierte Spitzenreiter der Nord-Staffel erstmals in dieser Saison überhaupt komplett leer aus. Das stark ersatzgeschwächte Team von ECW-Coach Sergey Yashin zog in der Lüneburger Heide mit 4:7 (2:2, 1:3, 1:2) den Kürzeren.

Zuvor hatten die Jadehaie in der bisherigen Spielzeit lediglich zwei knappe Niederlagen nach Verlängerung kassiert (beide gegen den Hamburger SV) und dabei immerhin noch jeweils einen Punkt eingeheimst. Trotz der Pleite in Adendorf ziert der ECW Sande mit 32 Punkten noch immer die Tabellenspitze vor dem Hamburger SV (28) und kann nur noch theoretisch von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden. Diese berechtigen ab Mitte Februar zur Teilnahme an der nachfolgenden Nord-Ost-Meisterrunde.

Statistik Regionalliga Nord Regionalliga Nord Adendorfer EC - ECW Sande 7:4 (2:2, 3:1, 2:1) Tore 0:1 Hvorostinins (2./Piskunovs, Balakuns), 1:1 Schnabel (15./Turek, Henry), 1:2 Piskunovs (17./Boon), 2:2 Henry (20./Turek), 2:3 Hinken (25./Mundt, Hurbanek), 3:3 Böttger (26./Hofmann, Petersen), 4:3 Turek (29./Kulabuchov, Henry), 5:3 Petersen (35./Böttger), 6:3 Henry (50./Petersen, Schnabel), 7:3 Böttger (53./Salfeld, Kluvetasch), 7:4 Balakuns (59./Mundt, Hurbanek). Strafen AEC 8 – ECW 12. Nächstes Spiel ECW Sande - Weserstars Bremen (Sonnabend, 5. Januar, 19.30 Uhr, Eishalle Weserstraße).

Aus den sieben verbliebenen Spielen der Hauptrunde im Norden fehlen dem Yashin-Team, um rechnerisch alles klar zu machen, lediglich noch zwei Punkte. Diese sollen bereits am kommenden Samstag, 5. Januar, im Heimspiel gegen die Weserstars Bremen eingefahren werden.

Dann hoffen die Jadehaie, die in Adendorf aus unterschiedlichen Gründen gleich auf zehn Spieler verzichten mussten, personell wieder deutlich besser aufgestellt zu sein. Die Niederlage beim AEC, der ebenfalls nur elf Feldspieler stellte, allein an den vielen Ausfällen festzumachen, war Kapitän Nick Hurbanek allerdings zu einfach: „Es war mehr drin für uns, aber wir haben es im Spielaufbau häufig zu kompliziert gemacht. 30 Minuten waren gut von unserer Seite, die anderen 30 weniger.“

Vor knapp 900 Zuschauern, darunter viele mitgereiste Haie-Fans, hatten die Gäste von der Jade unter anderen auf den verletzten Torhüter Nikolajs Zurkovs und weitere Leistungsträger verzichten müssen. Um 13 Akteure stellen zu können, wurden Hallen-Betreiber Witalij Saitz und Betreuer Björn Köhler (als zweiter Torwart) reaktiviert.

Zwischen den Pfosten gab der erst 19-jährige Emil Hacke sein Regionalliga-Debüt. „Er hat einen guten Job gemacht – auch wenn Nikolajs wohl noch zwei, drei Treffer mehr verhindert hätte“, sagte Hurbanek: „Aber absolut kein Vorwurf an Emil! Er hat sich im Vergleich zur Vorsaison schon stark verbessert.“

Im ersten Drittel waren die Jadehaie durch Vitalijs Hvorostinins (2.) und Sergejs Piskunovs (17.) zweimal in Front gegangen, doch beide Male glichen die Adendorfer wieder aus. Die letzte Führung der Gäste datierte aus der 25. Minute, als Erik Hinken nach Vorarbeit von Johannes Mundt und Hurbanek das 3:2 markierte. Doch postwendend egalisierten die Hausherren (26.) und legten im Mitteldrittel noch zwei weitere Treffer zum 5:3 nach.

Bis zum Ende gaben die Gäste alles, scheiterten aber mehrmals am guten AEC-Torhüter. Nur Vladislavs Balakuns konnte in der Schlussminute noch auf 4:7 verkürzen.