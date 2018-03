Sande Vorhang auf zum bereits letzten Heimspiel der Verbandsliga-Hauptrunde, heißt es an diesem Samstagabend, wenn der ECW Sande die Harsefeld Tigers empfängt. Das erste Bully erfolgt um 19.30 Uhr in der Eishalle an der Weserstraße .

„Die Stimmung im Team ist super, weil wir nach dem Punktgewinn gegen die Crocodiles die Aufstiegsrunde erreicht haben“, betont Christian Fleischauer: „Sehr ärgerlich sind nur die vielen großen Strafen in dieser Saison, durch dumme Fouls.“

Am vergangenen Wochenende hatte Lubomir Sivak seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, als er von den Schiedsrichtern wegen eine Kopfstoßes eine Matchstrafe aufgebrummt bekam und nachträglich vom Verband aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Stürmer wird den Jadehaien wegen seines Vergehens nun bis zum 31. März 2018 nicht zur Verfügung stehen und damit die komplette Aufstiegsrunde verpassen, die am Donnerstag terminiert wurde.

Unter dem Motto, Harsefeld vor der Brust, die Aufstiegsrunde im Hinterkopf, blickt Fleischauer schon einmal auf die Playoffs voraus. „Die knappe 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die Crocodiles wurmt uns schon noch etwas, aber zum Glück treffen wir ja noch zweimal aufeinander“, sagt der Stürmer mit Blick auf die Relegationsrunde, in der die Jadehaie auch noch auf den EC Nordhorn (Tabellenletzter der Regionalliga) treffen.

Zunächst einmal möchte das Team von ECW-Coach Sergey Yashin aber gegen die Harsefeld Tigers alles in die Waagschale werfen. „Wir wollen definitiv gewinnen und den Zuschauern ein gutes Spiel zeigen. Außerdem ist es für uns wichtig, mit einem guten Gefühl und viel Schwung in die kommenden Spiele zu gehen“, betont Fleischauer.

Folgende Termine für die Aufstiegsrunde, an deren Ende die ersten beiden Teams in die Regionalliga aufsteigen, wurden inzwischen festgelegt:

ECW Sande - Crocodiles Hamburg 1b (Samstag, 17. März, 19.30 Uhr)

ECW Sande - EC Nordhorn (Sonntag, 18. März, 19.30 Uhr)

EC Nordhorn - ECW Sande (Freitag, 23. März, 20 Uhr

Crocodiles Hamburg 1b - ECW Sande (Sonntag, 25. März, 16 Uhr (HH-Farmsen).