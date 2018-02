Sande Die Eishockey-Spieler des ECW Sande haben drei Spieltage vor dem Saisonende als Aufsteiger vorzeitig die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Nord perfekt gemacht. Damit lösten sie zugleich – und noch wichtiger – die Fahrkarte zur Playoff-Teilnahme um den Regionalliga-Aufstieg. Im Gipfeltreffen gegen den frisch gebackenen Meister Crocodiles Hamburg 1b erkämpfte sich das Team von Trainer Sergey Yashin am Samstagabend in der regulären Spielzeit ein 4:4 (1:2, 1:0, 2:2) gegen die favorisierten Gäste. Zwar kassierten die Hausherren in der fünften Minute der Overtime den Siegtreffer der Hamburger und unterlagen mit 4:5 nach Verlängerung – doch war ihnen der letzte noch fehlende Punkt zur Absicherung des zweiten Tabellenplatzes zuvor durch das Remis nach 60 Spielminuten bereits sicher.

Punktgewinn reicht

Durch den Punktgewinn vor mehr als 700 Zuschauern in der bestens gefüllten Eishalle an der Weserstraße haben die Jadehaie nach Punkten mit dem REV Bremerhaven gleichgezogen (beide 26), der allerdings bereits alle seine Saisonspiele absolviert hat. Selbst wenn das ECW-Team seine beiden noch ausstehenden Partien der regulären Saison verlieren würde, könnten die Haie aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses durch den Erzrivalen von der anderen Seite der Weser nicht mehr vom zweiten Tabellenplatz verdrängt werden. Schließlich kommt laut ECW-Mannschaftsleiter Jörg Opitz bei Punktgleichheit nicht der direkte Vergleich zum Tragen.

„Derbyniederlage hin oder her – wichtig ist, was am Ende der Saison Sache ist. Und da ist es für uns natürlich besonders schön, dass wir die Bremerhavener hinter uns gelassen haben“, bilanzierte Nick Hurbanek zufrieden. Und der ECW-Kapitän zog bereits ein erstes Zwischenfazit der Spielzeit 2017/2018: „Wir sind froh, dass wir uns nach durchwachsenem Beginn als Truppe so gesteigert haben.“

Gegen die Crocodiles von der Elbe war der ECW früh in Rückstand geraten (3. Minute), ehe Marcel Struck der Ausgleich gelang (15.). Doch noch vor der ersten Drittelpause schlugen die Hamburger, die bis Samstagabend keinen einzigen Punkt abgegeben hatten, zurück – 1:2 (18.).

Im zweiten Durchgang machte Routinier Slawa Koubenski den Ausgleich perfekt (23.). Kurz vor dem Ende des Mitteldrittels sorgte jedoch Haie-Verteidiger Lubomir Sivak für einen Wermutstropfen aus ECW-Sicht, indem er sich eine Matchstrafe einhandelte und die Hausherren bis ins Schlussdrittel hinein fünf Minuten zum Teil in doppelter Unterzahl zu meistern hatten. „Wir sind zwar alle keine 20 mehr, haben uns aber in jeden Schuss geschmissen“, lobte Hurbanek das Engagement seiner Mannschaft: „Auch wenn es viel Kraft gekostet hat, haben wir diese wichtige Phase unbeschadet überstanden und uns Schub für die Schlussphase geholt.“

Und so ging es weiter hin und her: Nach dem abermaligen Führungstreffer der Gäste (47.) egalisierte erneut Koubenski – 3:3 (52.). Sechs Minuten vor dem Ende gingen die Crocodiles ein weiteres Mal in Front (54.). Doch nur 70 Sekunden später markierte Kapitän Hurbanek den so wichtigen Ausgleich zum 4:4 (55.). Weitere Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt – Verlängerung.

Tolle Atmosphäre

„Drei gegen drei – das ist dann immer eine Lotterie“, konnte Hurbanek den Siegtreffer der Gäste angesichts der bereits feststehenden Playoff-Teilnahme verschmerzen. „Wir müssen das Positive sehen“, betonte er: „Das Hinspiel haben wir noch klar mit 4:10 verloren und jetzt im Rückspiel einen Punkt geholt – das zeigt die gute Entwicklung in unserer Truppe.“ Zudem lobte Hurbanek erneut die „tolle Stimmung“ in der mit lautstarken Eishockeyfans – darunter auch einige Anhänger der Gäste – prall gefüllten Eishalle an der Weserstraße: „Es war mal wieder eine klasse Atmosphäre, zudem ist alles friedlich geblieben – und so soll es sein.“

Weiter geht es für die Jadehaie am nächsten Sonnabend (19.30 Uhr) zu Hause gegen den Tabellenvierten Harsefeld Tigers. Das Nachholspiel beim noch punktlosen Schlusslicht Hamburger SV 1b wurde noch nicht terminiert.

In den Playoff-Spielen nach dem Ende der regulären Saison gibt es für die Jadehaie ein Wiedersehen mit Meister Crocodiles Hamburg 1b. Zudem geht es – ebenfalls in Hin- und Rückspiel – gegen den EC Nordhorn (Schlusslicht Regionalliga Nord). Die ersten beiden Teams in der Playoff-Wertung dürfen in der kommenden Saison dann in der Regionalliga ran. Der Dritte spielte in der Verbandsliga.