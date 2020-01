Sande Den letzten Hauptrundengegner im Blick, die nachfolgende Meisterrunde bereits im Sinn: Unter diesen Vorzeichen gehen die Eishockeyspieler des amtierenden Meisters und Spitzenreiters der Regionalliga Nord ECW Sande an diesem Samstagabend ins Heimspiel gegen Schlusslicht Crocodiles Hamburg 1b. Anbully in diesem von der Papierform her ungleichen Duell, das die Jadehaie im Hinspiel klar mit 10:0 für sich entscheiden konnten, ist um 19.30 Uhr in der Eishalle an der Weserstraße.

„Wir haben uns in der Vorwoche in Harsefeld nicht so mit Ruhm bekleckert“, blickt ECW-Kapitän Nick Hurbanek auf den 5:4-Arbeitssieg nach Verlängerung beim Tabellenvorletzten zurück: „Auch wenn es nun gegen die Crocodiles für uns erneut um nichts mehr geht – noch einmal wollen und dürfen wir uns nicht so präsentieren.“

Trotz des Ausfalls der beiden Torjäger Sergejs Piskunovs und Viktors Jasjonis, die aus privaten Gründen in ihrer lettischen Heimat weilen, und von Verteidiger Vitali Janke (Leiste) bekleiden die Jadehaie gegen den Oberliga-Unterbau der „Crocos“ aus Hamburg die klare Favoritenrolle. Denn in der Mehrzahl besteht das „Ausbildungs-Team“ von Trainer Stefan aus jungen Nachwuchsspielern.

So lässt es sich an der Elbe auch verkraften, dass es nach dem Aufstieg in die Regionalliga nicht zum Sprung in die Meisterrunde der sechs besten Teams gereicht hat. Vielmehr muss der Tabellensiebte ab Februar in einer Relegationsrunde gegen die besten Verbandsligisten um den Klassenerhalt kämpfen.

Für die anderen sechs Teams der Regionalliga Nord startet die Meisterrunde am 31. Januar. Dabei haben die Jadehaie zum Auftakt um 19.30 Uhr den Hamburger SV im heimischen „Haifischbecken“ zu Gast. Die anderen ECW-Spieltermine werden vom Club bekannt gegeben, wenn allerletzte Fragezeichen beseitigt werden konnten.

Fakt ist: Die Meisterrunde hat es mit zehn Spielen in nur sechs Wochen und damit einigen Doppelspiel-Wochenenden in sich. Alle Teams starten wieder mit null Punkten. Die besten Vier qualifizieren sich für die nachfolgenden Playoffs. Im Halbfinale bekommt es der Erste mit dem Vierten und der Zweite mit dem Dritten zu tun. Die Siegerteams ermitteln zum Abschluss den neuen Meister der Regionalliga Nord.

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst wollen sich die Jadehaie mit einem Sieg aus der Hauptrunde verabschieden. „Es wird Zeit, dass unsere deutschen Spieler vorne jetzt auch mal was reinknallen und dem Trainer zeigen, dass sie das Toreschießen nicht verlernt haben“, sagt Hurbanek auch mit Blick auf das Fehlen der beiden lettischen Torjäger.

Zudem dürfte Coach Sergey Yashin gegen die Crocodiles auch einigen Sander U-23-Spielern Einsatzzeiten geben. „In Harsefeld hat das leider nicht geklappt, aber diesmal soll unsere Jugend wirklich forschen“, erläutert Hurbanek: „Dabei können sie wertvolle Erfahrungen machen, die sie für die Landesliga-Spiele mitnehmen können.“