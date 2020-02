Sande Die nächste Doppelschicht müssen die Eishockeyspieler des ECW Sande an diesem Wochenende einlegen; diesmal in fremden Hallen. Pünktlich zur Halbzeit der Regionalliga-Meisterrunde treten die Jadehaie an diesem Freitagabend ab 20 Uhr auf dem Wurmberg in Braunlage zunächst im Gipfeltreffen bei den Harzer Falken an. Am Sonntagabend (18.30 Uhr, Eisbahn Stellingen) folgt für das Team von ECW-Coach Sergey Yashin bereits das Auswärtsspiel beim Hamburger SV.

Das Kräftemessen im Harz zwischen den beiden einzigen noch verlustpunktfreien Teams der Zwischenrunde hat es in sich. In der Vorrunde hatte der Oberliga-Absteiger aus Braunlage in Sande nach 60 torlosen Minuten und anschließender Verlängerung erst im Penaltyschießen mit 1:0 das bessere Ende für sich gehabt. Im Rückspiel in Braunlage revanchierten sich die Jadehaie mit einem 5:2-Erfolg – die bislang einzige Niederlage überhaupt der Falken.

„Da hatten wir einen Sahnetag, da lief alles“, blickt ECW-Kapitän Nick Hurbanek zurück und hätte absolut nichts gegen ein Déjà-vu-Erlebnis: „Aber auch diesmal wird die Tagesform den Ausschlag geben.“ Nachdem das Hinspiel der Meisterrunde vor zwei Wochen wegen des Orkantiefs „Sabine“ abgesagt worden war (Nachholtermin: 29. Februar in Sande), werden die Braunlager nun an diesem Freitag alles daransetzen, sich vor heimischer Kulisse nicht noch einmal den Schneid abkaufen zu lassen.

Nicht mehr mitwirken wird beim Wiedersehen auf dem Wurmberg auf Falken-Seite dabei Artjom Kostyrev. Der Topscorer hat zu Wochenbeginn seinen Vertrag überraschend aufgelöst.

Unterdessen wird auf Sander Seite Dominik Sobczak (beruflich bedingt) fehlen. Fraglich ist der Einsatz von Sturmpartner Viktors Jasjonis (Leistenprobleme).

Keine 48 Stunden nach dem sportlichen Trip in den Harz sind die Sander dann am Sonntag schon wieder beim Hamburger SV an der Elbe gefordert. Das Hinspiel der Meisterrunde gegen die Rautenträger hatte das Yashin-Team Anfang Februar mit 7:4 für sich entschieden.

Beim Rückspiel steht der HSV, der an diesem Freitag (20 Uhr) zunächst bei Tabellennachbar Weserstars Bremen gefordert ist, im Kampf um die begehrten ersten vier Playoffplätze schon mit dem Rücken zur Wand. „Trotz der kleinen Truppe schlagen sich die Hamburger wacker und haben sich zuletzt auch in Braunlage gut verkauft“, rechnet Hurbanek mit großer Gegenwehr.