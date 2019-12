Sande Viele Emotionen, knackige Checks, hohes Tempo und knisternde Spannung bis zum allerletzten Penalty: Das Spitzenspiel der Eishockey-Regionalliga Nord zwischen dem amtierenden Meister ECW Sande und dem großen Titelfavoriten Harzer Falken hat am Samstagabend fast alles gehalten, was sich die 1066 Zuschauer im bestens gefüllten „Haifischbecken“ an der Weserstraße zuvor davon versprochen hatten. So konnten es die Fans beider Seiten auch verschmerzen, dass ausgerechnet im Kräftemessen der zuletzt treffsichersten Offensivreihen der Nord-Staffel weder in der regulären Spielzeit, noch in der fünfminütigen Verlängerung ein Tor fiel.

Im abschließenden Penaltyschießen hatten dann die Gäste aus Braunlage das glücklichere Ende für sich, als Jakub Wiecki den entscheidenden Versuch zum 1:0-Erfolg versenkte und den Harzer Falken damit zwei Punkte bescherte. Derweil mussten sich die Jadehaie nach zuvor drei Kantersiegen in Folge diesmal mit nur einem Zähler begnügen. Sie haben dem mit der maximalen Punktausbeute in die Saison gestarteten Oberliga-Absteiger aber immerhin den ersten Fleck auf der bis Samstag noch komplett weißen Weste zugefügt.

Daher überwog bei ECW-Kapitän Nick Hurbanek in der Analyse der Partie, bei der es 65 Minuten lang voll zur Sache gegangen war, trotz des hauchdünn verpassten Heimsieges auch das Positive: „Das war echte Werbung fürs Eishockey. Und wir haben gesehen, dass wir auch gegen solch ein starkes Team mithalten können. Das geht aber nur, wenn alle Mann an Bord sind und von Beginn an 100 Prozent geben.“

So schenkten sich die Spieler beider Teams im Kampf um den Scheibenbesitz absolut nichts. „Im Großen und Ganzen war es aber eine faire Partie“, bilanzierte der ECW-Kapitän und verwies auch auf die fast ausgeglichen verteilten Strafminuten.

Zu den prägenden Figuren dieses Topspiels wurden derweil zwei bärenstarke Torhüter – Karlis Zakrevskis bei den Jadehaien und Donatas Zukovas bei den Falken. „Auch die Defensivleistungen auf beiden Seiten waren gut, aber beide Torhüter haben schon sehr gut gehalten“, lobte Hurbanek. Ärgerlich aus Sicht der Hausherren: Zukovas erwies sich gleich dreimal selbst bei Nachschüssen aus der Nahdistanz als unüberwindbares Hindernis.

„Einer davon hätte drin sein müssen, dann wäre ein Sieg für uns nach 60 Spielminuten durchaus möglich gewesen“, bedauerte der ECW-Kapitän: „Überhaupt hatten wir in jedem Drittel Druckphasen. Wir haben es aber leider versäumt, ein bisschen mehr aufs Tor zu schießen.“

Auf der anderen Seite hatten sich auch die Harzer Falken um den unter der Woche überraschend nachverpflichteten Ex-DEL-Topstürmer Nathan Robinson (37), der in Sande sein Debüt gab, gute Chancen erspielt. Diese allerdings machte Haie-Goalie Zakrevskis reaktionsschnell allesamt zunichte.

Weiter geht es für die Jadehaie nach einer kleinen Weihnachtspause im neuen Jahr mit zwei Spielen binnen 24 Stunden. Am Freitag, 3. Januar, gibt es ab 20 Uhr auswärts schon ein Wiedersehen mit den Harzer Falken. „Wenn wir dort an die Leistung des Hinspiels anknüpfen und dann am Ende zwei Punkte mitnehmen können, während Braunlage nur einen behält, wäre das doch eine gerechte Aufteilung“, sagte Hurbanek. Am Samstag, 4. Januar, folgt dann um 19.30 Uhr in Sande das Heimspiel und Verfolgerduell gegen die Weserstars Bremen.

Die Harzer Falken führen das Klassement mit 20 Punkten an, gefolgt von den Weserstars Bremen (19), dem ECW Sande und HSV (beide 15).