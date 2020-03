Eishockey-Regionalliga: Jadehaien gelingt Wiedergutmachung

Sande Die Würfel sind gefallen: Durch den 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)-Heimsieg am Sonntagabend gegen die Weserstars Bremen hat der ECW Sande die Meisterrunde mit 22 Punkten als Tabellenzweiter hinter den Harzer Falken (24) beendet.

• Die Playoffs

Gegner der Jadehaie im Playoff-Halbfinale sind die Salzgitter Icefighters (18), die sich am Sonntag parallel mit 6:3 gegen den Hamburger SV (14) durchsetzen konnten. Der Tabellenvierte von der Elbe bekommt es indes nun im zweiten Halbfinale bereits kommendes Wochenende mit Titelfavorit Braunlage zu tun. Am Freitag ist der HSV bei den Falken zu Gast, am Sonntag folgt das Heimspiel. Unterdessen stehen die Spieltermine der Sander gegen Salzgitter noch nicht fest.

Statistik Regionalliga, Meisterrunde Regionalliga, Meisterrunde ECW Sande - Weserstars Bremen 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) Tore 1:0 Vitali Janke (6./Vorlage Hvorostinins, Jasjonis), 2:0 Tim Maier (48./Galwas, Demianiuk), 2:1 Paul Schön (48./Gluchich, Hatcher), 3:1 Dmytro Demianiuk (60./Janke). Strafminuten Sande 12 – Weserstars 10 + 10 Ljubobratets. Playoffs, Halbfinale Harzer Falken - Hamburger SV (Freitag, 20 Uhr), Hamburger SV (Sonntag, 18.30 Uhr), Salzgitter Icefighters - ECW Sande (noch nicht terminiert), ECW Sande - Salzgitter Icefighters (noch nicht terminiert).

Obwohl der ECW Sande die Fahrkarte in die Playoffs, die im Modus „Best of two“ (Hin- und Rückspiel) ausgetragen werden, schon längst in der Tasche hatte, wollte sich der amtierende Meister unbedingt mit einem Heimsieg aus der Zwischenrunde verabschieden. Schließlich hatte das ersatzgeschwächte Team von Coach Sergey Yashin gegen die Weserstars Bremen nach der 3:6-Hinspielpleite am Freitagabend (die NWZ berichtete) noch einiges gutzumachen.

• Die Revanche

Das Vorhaben der Hausherren vor 504 Zuschauern im „Haifischbecken“ gelang. Wobei die Bremer zum Siegen verdammt waren, um den HSV noch vom vierten Playoff-Platz zu verdrängen, und daher erbitterte Gegenwehr leisteten. „Wir aber wollten es unbedingt besser machen als vor allem im Schlussdrittel am Freitag und hatten vor dem Wiedersehen noch eine kleine Aussprache“, verriet ECW-Kapitän Nick Hurbanek: „Und das hat gefruchtet. Alle haben sich von ihrer besseren Seite gezeigt, gekämpft bis zum Ende und sich gefühlt in jeden Torschuss des Gegners geworfen.“

Nach der frühen Führung durch Vitali Janke (6.) dauerte es allerdings lange, bis der nächste Treffer in der umkämpften Partie fiel. „Es gab Chancen hüben wie drüber, allerdings haben beide Keeper starke Leistungen gezeigt“, erklärte Hurbanek. Zwar erhöhte der Ex-Bremer im ECW-Trikot, Tim Maier, im Schlussdrittel auf 2:0 (48.). Doch gelang Paul Schön nur 18 Sekunden später der Anschlusstreffer, der die Playoff-Hoffnungen der Gäste am Leben hielt.

Danach blieb es spannend. So trafen beide Teams jeweils einmal den Pfosten. Als die Weserstars alles auf eine Karte setzten und ihren Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahmen, fiel dann kurz vor Schluss das 3:1 durch Dmytro Demianiuk, der ins leere Gäste-Tor traf (60.).

„Das war definitiv eine klare Leistungssteigerung von uns“, bilanzierte Hurbanek: „Diesen Schwung wollen wir jetzt ins Halbfinale gegen Salzgitter mitnehmen.“

• Die Ausgeschiedenen

Während die ersten Vier der Meisterrunde nun noch mindestens zwei Playoff-Spiele vor der Brust haben, ist die Saison für den früheren Meister von der Weser vorzeitig beendet. Für den Tabellenfünften waren zwölf Punkte in der Zwischenrunde zu wenig zum Weiterkommen. Gänzlich ohne Punktgewinn blieben die Harsefeld Tigers.