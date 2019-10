Sande Große Schockstarre im Haifischbecken: Alles Sportliche ist am Samstagabend bei der Heimpremiere des Eishockey-Regionalligisten ECW Sande gegen den Hamburger SV in den Hintergrund gerückt. Aufgrund einer schweren Verletzung eines HSV-Akteurs musste die von Spielern und Fans mit so viel Vorfreude erwartete Partie zwischen dem amtierenden Meister und Vizemeister von der Elbe Mitte des zweiten Drittels beim Stand von 1:2 abgebrochen werden.

„Ich stehe seit 30 Jahren auf dem Eis, haben dabei auch schon schwerere Verletzungen und Spielabbrüche gesehen. Doch so etwas Gruseliges habe auch ich noch nie erlebt – und ich möchte es auch nie wieder erleben“, sagte ECW-Kapitän Nick Hurbanek am Sonntagmittag spürbar betroffen nach einer nicht nur für ihn schlaflosen Nacht: „Die ganze Mannschaft steht unter Schock. Wir alle vom ECW Sande hoffen natürlich, dass es dem Jungen möglichst schnell wieder besser geht.“

Über den Gesundheitszustand des 23-jährigen Spielers konnten und wollten die Verantwortlichen des HSV auch am Sonntag zunächst noch keine Auskunft geben. „Wir wissen zurzeit nur, dass der HSV-Spieler nach dem Unfall im Krankenhaus Sanderbusch liegt und dort behandelt wird“, erklärt ECW-Sprecher Tim Winkelmann: „Unser Teammanager Jörg Opitz steht im Austausch mit dem HSV.“

Was war im zweiten Drittel auf dem Eis passiert? Nach einem Zweikampf war der HSV-Spieler ungebremst und unglücklich mit dem Kopf voran in die Bande gekracht. Laut Hurbanek, der zu diesem Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe des Geschehens stand, war der Verletzte zunächst noch ansprechbar, verlor dann aber schnell das Bewusstsein. „Dann kam natürlich Panik und Hektik auf“, berichtet der ECW-Kapitän. Eiligst wurde der Notarzt aus Sanderbusch gerufen, zudem leitete eine in der Halle anwesende Ärztin noch auf dem Eis die Reanimation des Hamburgers ein.

„Bei solchen Bildern läuft es einem eiskalt den Rücken herunter“, erklärt Hurbanek. Obwohl die Eishalle relativ zügig geräumt wurde und Decken als Sichtschutz zum Einsatz kamen, mussten auch viele Zuschauer auf den Tribünen die dramatischen Szenen mitverfolgen. „Viele mit Tränen in den Augen und natürlich genauso geschockt wie wir alle“, sagt Hurbanek. „Die Ersthelfer haben alles gegeben, und der Notarzt war super schnell da.“

Auch im Internet ist derweil die Anteilnahme seit Samstagabend groß. „Egal welcher Verein oder welchen Spieler es trifft, wir sind alle eine große Familie. Ich wünsche dem Spieler und seiner Familie, Freunden und Spielerkollegen ganz viel Kraft und eine schnelle Genesung“, schrieb eine Anhängerin der Jadehaie auf der Facebook-Seite der HSV-Eishockeymannschaft: „Der Schock über diesen tragischen Unfall sitzt auch bei den ECW-Fans sehr tief.“ Hinzu kamen viele weitere Genesungswünsche für den Verletzten von Fans des ECW Sande und anderen Eishockey-Vereinen.