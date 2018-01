Sande Wiedersehen macht Freude, heißt es. Damit diese Redensart auch an diesem Samstagabend für die Eishockeyspieler des ECW Sande zutrifft, wollen die Akteure um Coach Sergey Yashin nur eine Woche nach dem erfolgreichen Hinspiel nun auch das Rückspiel gegen die Wedemark Scorpions 1b für sich entscheiden. Das Eröffnungsbully erfolgt um 19.30 Uhr in der Eishalle Sande an der Weserstraße.

Rückblick: Dank des 9:4-Sieges vor sieben Tagen im Eisstadion Mellendorf, als die Jadehaie nach umkämpftem Beginn gegen die Scorpions im letzten Drittel (6:1) mächtig aufdrehten, hat sich das Yashin-Team mit 16 Punkten auf den für einen Aufsteiger respektablen dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Wird der ECW Sande nun auch beim Wiedersehen seiner Favoritenrolle gegen den Tabellenvorletzten aus Wedemark (5) gerecht, würde er weiter Anschluss halten an Tabellenführer REV Bremerhaven (23) und den zweitplatzierten FTV Hamburg 1b (21).

Bis dahin ist es aber noch ein hartes Stück Arbeit, denn zwei Drittel lang hatten die mit vielen jungen Spielern bestückten Scorpions, die sich vor der Saison zudem mit regionalliga-erfahrenen Spielern aus Langenhagen verstärkt haben, den Jadehaien das Leben auf dem Eis richtig schwer gemacht.

„Wichtig ist, dass wir die Chancen besser nutzen als noch in den ersten beiden Dritteln des Hinspiels“, erläutert ECW-Kapitän Nick Hurbanek: „Wenn uns das gelingt und wir diesmal von Beginn an hellwach sind, dann sollte es uns gelingen, die drei Punkte im Haifischbecken zu behalten.“ Allerdings erwartet er auch im Rückspiel keinen Selbstläufer: „Ich bleibe dabei, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“

Personell kann ECW-Coach Yashin an diesem Samstagabend bis auf die Dauerverletzten aus dem Vollen schöpfen. „Wir können drei volle Reihen aufbieten“, freut sich Hurbanek und sieht die Jadehaie gut aufgestellt für die zweite Saisonhälfte: „Wir haben uns als Aufsteiger zu Beginn schwer getan. Ich hoffe, dass die Maschinerie jetzt richtig ins Laufen kommt.“