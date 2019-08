Sande In der Fußball-Kreisliga Jade-Weser-Hunte ist am Montagabend das Spiel zwischen Rot-Weiß Sande und dem VfL Oldenburg II vom Unparteiischen kurz vor Schluss wegen Lichtmangel beim Stand von 1:2 für die Gäste abgebrochen worden.

Der VfL Oldenburg II war in der ersten Hälfte durch Mouhamed Sanni in Führung gegangen (28. Minute). Der Ausgleich von Dennis Rehbein kurz vor der Pause (41.) war verdient, doch die Gäste hatten die Effektivität auf ihrer Seite. Tyrone Lassey sorgte nach dem Seitenwechsel für das 1:2 (60.).

Dann wurde es mit anhaltender Spieldauer immer dunkler, woraufhin der Schiedsrichter nach Rücksprache mit den Spielführern beider Teams und den Schiedsrichter-Assistenten entschied, die Partie abzubrechen. „Das war schon kurios, aber nicht zu ändern“, sagte Michael Janßen, Sportlicher Leiter der gastgebenden Rot-Weißen.

Beide Trainer waren der Meinung, man hätte durchaus die verbliebenen paar Minuten zu Ende spielen können, da beide Tore noch zu sehen waren. Sie müssen nun aber abwarten, wie es mit diesem Spiel, beziehungsweise der Wertung weitergeht.

„Rein sportlich gesehen, war das ein sehr guter Auftritt von uns. Wir haben nur unsere teils sehr guten Chanen leider nicht genutzt. Es war auf jeden Fall mehr drin. Wir schauen mal, wie die Partie gewertet wird“, erklärte Sandes Sportlicher Leiter.

VfL-Trainer Steffen Janßen bilanzierte: „Ich denke, wir hatten schon ein Chancenplus und auch die Mehrzahl an Möglichkeiten, in denen einfach der letzte Pass fehlerhaft gespielt wurde. Auch Sande hatte Chancen, aber das Ergebnis geht so schon in Ordnung.“