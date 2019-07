Brake

Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband OOWV senkt Wasserdruck nach Rekordverbrauch

So viel Wasser wie am Donnerstag ist noch nie in der 71-jährigen Geschichte des OOWV verbraucht worden. Der Verband reagiert nun – und bittet Bürgerinnen und Bürger dringend, mit dem Wasser sparsam umzugehen.