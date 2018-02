Sande Nun naht das Ende der Winterpause tatsächlich für die akut abstiegsgefährdeten Bezirksliga-Fußballer von Rot-Weiß Sande. Nachdem das für das vergangene Wochenende angesetzte Nachholspiel beim TuS Obenstrohe wegen Unbespielbarkeit des Platzes beim Gegner noch abgesagt werden musste, steht an diesem Mittwochabend auf heimischem Kunstrasen am Falkenweg in Sande die Partie gegen den Titelaspiranten SV Brake auf dem Programm. Der Anstoß erfolgt um 20 Uhr.

„Es wird Zeit, dass wir wieder in Tritt kommen“, sagt RW-Coach Lars Poedtke, obwohl ihm vor dem Duell gegen den haushohen Favoriten aus der Wesermarsch Personalsorgen plagen. Zwar stehen die wiedergenesenen Lukas Gerdes im Tor und Andre Ulpts im Mittelfeld wohl wieder zur Verfügung. Doch drohen angesichts der aktuell grassierenden Grippewelle unter anderen die Leistungsträger Malte Wobbe und Tim Federspiel auszufallen. Ohne Letztere würde sich der Schwierigkeitsgrad der Mammutaufgabe gegen den Tabellenzweiten noch einmal merklich erhöhen.

Ohnehin hat es das Auftaktprogramm nach der Winterpause für die Sander, die als Schlusslicht nach nur einem Sieg aus 13 Saisonspielen bereits zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweisen, absolut in sich. Schließlich folgt nach dem Duell gegen die Braker, die den Wiederaufstieg in die Landesliga anstreben, bereits kommenden Sonntag (15 Uhr) das Heimspiel gegen den Vierten VfB Oldenburg II und dann die Auswärtspartie beim Spitzenreiter VfL Wildeshausen. „Diese Konstellation wünscht sich wahrlich kein Aufsteiger“, sagt Poedtke, für den ein vorzeitiges Aufgeben im Abstiegskampf aber keine Option ist: „Dafür bin ich kein Typ. Wir gucken von Spiel zu Spiel und versuchen bis zum Schluss alles.“

Auch gegen die an Kunstrasen gewöhnten Braker wollen die Sander alles reinhauen, um die Minimalchance auf eine faustdicke Überraschung zu haben. „Die wollen unbedingt in die Landesliga zurück und brennen drauf, gegen uns ihre individuelle Klasse auszuspielen“, gibt sich Poedtke aber keinen Illusionen hin: „Da kommt richtig viel Arbeit auf unsere Hintermannschaft zu. Denn die Braker sind fußballerisch besser und mit ihrem Angriff in der Lage, jede Abwehr in dieser Spielklasse auseinander zu nehmen.“