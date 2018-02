Sande Die große Überraschung auf dem Kunstrasenplatz am Falkenweg ist am späten Mittwochabend ausgeblieben. So mussten sich die akut abstiegsgefährdeten Bezirksliga-Fußballer von Rot-Weiß Sande dem neuen Spitzenreiter SV Brake bei klirrender Kälte mit 0:4 geschlagen geben. Alle Treffer waren bereits in der ersten Hälfte gefallen.

„Wir haben uns die meisten Dinger mal wieder selbst reingehauen“, ärgerte sich RW-Coach Lars Poedtke über ein leidiges Déjà-vu-Erlebnis, das ihn schmerzlich an die Hinrunde erinnerte. So hatte das abgeschlagene Schlusslicht bis zum Doppelschlag der klar favorisierten Braker in den ersten 15 Minuten durchaus forsch aufgespielt und ein, zwei brenzlige Situation gegen die erstaunlich wacklige Defensive der Gäste kreiert. Doch fehlte jeweils der letzte Schritt, um allein aufs gegnerische Tor zuzulaufen.

In der 15. Minute kassierten die Platzherren dann allerdings den ersten Gegentreffer – unter unfreiwilliger Mithilfe von RW-Torwart Lukas Gerdes. Dieser war nach einem hohen Ball der Gäste unnötig aus seinem Kasten herausgelaufen und hatte noch dazu weit vor seinem Gehäuse am Ball vorbeigegriffen. Den ersten Braker Torschuss konnte der grippegeschwächte und als Innenverteidiger aufgebotene Malte Wobbe noch auf der Linie abwehren, den Nachschuss verwandelte Mirko Jankowski zur 1:0-Führung des Favoriten.

„Dieser erste Rückschlag war schon bitter“, erklärte Poedtke: „Klar waren die Gäste die spielführende Mannschaft, aber den Unterschied zwischen dem zweiten und letzten Tabellenplatz habe ich bis dahin nicht gesehen.“ Noch ärgerlicher war aus Sicht der Rot-Weißen, dass es kurz darauf schon wieder klingelte: Nach einer fragwürdigen Freistoßentscheidung gegen Sande nutzte Brake das schwache Umschaltverhalten des Gegners, indem Nico Westphal mit einem Pass in die Schnittstelle Andre Jädtke bediente, der wiederum das 2:0 markierte (17.).

Danach hatte RW-Stürmer Dennis Rehbein den Anschlusstreffer auf dem Fuß, als er allein auf das SVB-Tor zulief, mit einem schwachen Abschluss aber am Schlussmann scheiterte (20.). Dann folgte der nächste Nackenschlag für Sande: So erkannte Jankowski, dass RW-Keeper Gerdes zu weit vor seinem Kasten stand, und machte per zielgenauem Lupfer aus knapp 30 Metern die 3:0-Führung perfekt (27.). Als in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einem Abwehrschnitzer von Andre Ulpts auch nach das 4:0 durch Christopher Nickel fiel (45.+1), war der Drops gelutscht.

„Das einzig Positive, dass wir für das nächste schwere Heimspiel am Sonntag gegen den VfB II mitnehmen, ist die Tatsache, dass wir nach der Pause kein Gegentor mehr kassiert haben“, sagte Poedtke. Bis auf einen Lattentreffer brachten die Braker, zum Leidwesen von SVB-Coach Gerold Steindor, im Abschluss nichts zustande. Poedtke: „Die Niederlage war aber natürlich verdient, weil wir mal wieder zu grün waren.“

RW Sande: Gerdes – Heye, El-Serri, Wobbe (46. Ulfers), Schökel - Rehbein, A. Ulpts, Hohmann (62. Dörnath), Henkel (75. Behrens), Winter - J. Ulpts.