Sande In der Rolle des Gejagten sind an diesem Sonnabend die auch in diesem Jahr favorisierten Landesliga-Fußballer des TSV Oldenburg als Titelverteidiger beim Hallenfußball-Turnier um den Sande-Cup. Auch bei der fünften Auflage haben die Organisatoren von Rot-Weiß Sande um Jürgen Kulbatzki und Manuel Kramer dabei wieder ein attraktives Teilnehmerfeld beisammen.

Die zehn Mannschaften spielen ab 13 Uhr zunächst in zwei Gruppen. Gegen 17.40 Uhr beginnt die Finalrunde. Das Endspiel ist dann für 19.15 Uhr vorgesehen.

„Wir freuen uns auf dieses Turnier, an dem gute Teams teilnehmen, und hoffen natürlich auf viele Zuschauer“, betont RW-Coach Lars Poedtke, der wie viele andere im Verein ebenfalls in die Organisation mit eingebunden ist: „Natürlich ist der TSV Oldenburg als Landesligist leicht favorisiert, aber auch Frisia und ESV Wilhelmshaven werden mit bärenstarken Hallenteams auflaufen.“

In der Tat: Als frisch gebackenem Wilhelmshavener Hallenstadtmeister darf vor allem dem ambitionierten Bezirksligisten Frisia eine gute Rolle in Sande zugetraut werden. Weitere Teilnehmer sind neben den gastgebenden Rot-Weißen der Nachbarverein SV Gödens sowie BV Bockhorn, TuS Varel und die SG Wangerland aus dem Kreis Friesland sowie die A-Junioren des VfL Oldenburg und der TSV Grolland (Bremen-Liga).

Bei den Sandern, die nach dem Aufstieg in die Bezirksliga und einer äußerst durchwachsenen Hinserie als Schlusslicht vor dem direkten Wiederabstieg stehen, ziehen sich die akuten Personalsorgen auch durch die aktuelle Winterpause. Zwar ist das RW-Team seit 14 Tagen wieder im Training auf dem Kunstrasen am Falkenweg, doch hat Poedtke weiterhin viele fehlende Verletzte zu beklagen. Dabei droht Tim Federspiel wegen eines nachträglich diagnostizierten Kreuzbandrisses im Knie sogar das Saisonende. „Es wird schwer, ein schlagkräftiges Team für unser Turnier aufzubieten“, erklärt Poedtke.

Die Rundum-Bande wird nach dem Turnier abgebaut und dann in die Friesische Wehde transportiert, wo sie wie in den Vorjahren beim Klinker-Cup (25. bis 28. Januar) zum Einsatz kommt. Bei den dort ausgespielten Hallenkreismeisterschaften tritt RW Sande in diesem Jahr übrigens als Titelverteidiger an.