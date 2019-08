Jadehaie starten bei Weserstars

Sande Jetzt ist es amtlich: Die neue Saison in der Regionalliga Nord beginnt für den amtierenden Meister ECW Sande am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr gleich mit einem Prestigeduell bei den Weserstars Bremen. Das erste Heimspiel bestreiten die Jadehaie eine Woche später am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr gegen Vizemeister Hamburger SV. Das hat die Ligentagung am Sonntag in Soltau ergeben.

Allerdings ist noch nicht sicher, ob sich die Nord-Staffel, wie geplant, aus neun oder nur aus acht Teams zusammensetzt. Grund: Bauliche Mängel an der Dachkonstruktion haben den Landkreis Grafschaft Bentheim dazu veranlasst, die Eissporthalle in Nordhorn aus Sicherheitsgründen für den Betrieb sofort zu schließen. Ob EC Nordhorn am Spielbetrieb teilnehmen kann, ist daher noch nicht sicher.

Derweil absolvieren die Jadehaie in dieser Woche ihr erstes Eistraining der Vorbereitung im benachbarten Bremerhaven. Die Saisoneröffnungsfeier in Sande ist für Samstag, 21. September, ab 15 Uhr geplant – mit Teamvorstellung und einem Testspiel um 19.30 Uhr gegen Ligarivale Salzgitter Icefigthers.