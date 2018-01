Sande Die beiden Jugendfeuerwehren in Sande gehen neue Wege: Erstmals fand jetzt ein Knotenwettkampf zwischen der Jugendwehr Gödens und der Jugendwehr Sande statt, weiterhin ein Wettkampf zwischen den Jugendlichen und den Mitgliedern der Einsatzabteilung.

Daraus habe man viele wertvolle Erfahrungen mitgenommen, bescheinigten die Betreuer den beiden Jugendgruppen. Gemeindebrandmeister Peter Hoffbauer forderte dazu auf, die Wettkämpfe auch in diesem Jahr zu organisieren.

Einfach reinschnuppern Die Jugendwehr Gödens sucht Mädchen und Jungen, die die Gruppe verstärken: Mitmachen kann jeder ab zehn Jahren. Die Jugendwehr trifft sich jeden Freitag von 17 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus Gödens. Wer sich die Aktivitäten anschauen möchte, kann einfach dazukommen und reinschnuppern. Infos gibt es auch bei Ralf Fast unter Tel. 04422/ 69 31 055.

Beide Jugendwehren sind gut aufgestellt. Doch in Gödens fehlen noch Mitglieder: Dort nehmen zurzeit nur sechs Mädchen und zwei Jungen an den Übungsnachmittagen teil. Ein Jugendlicher war in die Einsatzabteilung gewechselt, fünf verlor die Gruppe wegen Wohnortwechsels oder aus anderen Gründen. Ortsjugendwart Ralf Fast und seine Tochter Rebecca sowie ein Team von Betreuern vermittelten Fachwissen, unternahmen Ausflüge mit den Kindern und Jugendlichen. Und die Gruppe beteiligte sich auch am Dorfgeschehen. Ein Zeltlager gab es nicht.

In Sande ist die Jugendwehr mit 20 Mitgliedern vollzählig. Fünf Nachwuchskräfte wurden mit ihrem 16. Geburtstag an die Einsatzabteilung übergeben, drei verließen die Gruppe wegen Wohnortwechsels. Die Neubesetzung hat ohne Probleme geklappt, hieß es im Bericht. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung und der allgemeinen Jugendarbeit bestimmten Fahrten und Lager einen großen Teil des Dienstes.

Spektakulär sei eine Übernachtung im neuen Feuerwehrhaus gewesen, berichteten die Betreuer. Ein besonderes Lob ging an Helmut Damke aus der Altersabteilung, der die Geräte der Jugendlichen in Schuss hält.

Andreas Berger hatte zum 31. Dezember das Amt als Gemeindejugendwart abgegeben, nun hat Marco Füst-Trautmann das Amt übernommen. Der 32-Jährige gehört seit fünf Jahren zur Ortswehr Gödens, ist insgesamt seit zehn Jahren im Feuerwehrdienst.

Lob gab es von Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg für den Nachwuchs. Er machte die Jugendlichen auch auf die technische Entwicklung neugierig. Die Gemeinde werde die Freiwillige Feuerwehr gut ausstatten, sagte er zu.