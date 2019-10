Berne/Elsfleth

„gorch Fock“ Bei Lürssen-Werft In Berne So geht es mit der Elsflether Werft nun weiter

Schon an diesem Freitag wechseln die 130 Mitarbeiter der Elsflether Werft zu Lürssen in die „Elsflether Repairwerft GmbH“ – und werden an der „Gorch Fock“ weiterarbeiten. Unklar ist derzeit aber, wie es langfristig mit dem Werftgelände weitergeht.