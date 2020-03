Saison für ECW Sande beendet

Sande Nun ist es amtlich: Die Saison für die Eishockeyspieler des ECW Sande in der Regionalliga Nord ist noch vor dem Beginn der Playoffs beendet worden. Aufgrund der aktuellen Corona-Epimedie hat der Niedersächsische Eissport-Verband (NEV) entschieden, den kompletten Eishockey-Spielbetrieb der laufenden Saison 2019/2020 mit sofortiger Wirkung einzustellen. Der NEV folgte mit seiner Entscheidung den anderen Landesverbänden. Zudem war zuvor bereits der Spielbetrieb in den ersten drei Eishockey-Profiligen (DEL, DEL 2 und Oberliga) beendet worden.

Damit kann der amtierende Meister der Nord-Staffel aus Sande seinen Titel aus der Vorsaison nicht verteidigen. In der Meisterrunde hatten die Jadehaie den zweiten Platz hinter dem Oberliga-Absteiger Harzer Falken belegt. Sie wären an diesem Wochenende im Halbfinale in Hin- und Rückspiel auf die drittplatzierten Salzgitter Icefighters getroffen. Die Falken aus Braunlage hätten es im anderen Halbfinale mit dem viertplatzierten Hamburger SV zu tun bekommen.