Sande Es bröckelt der Putz, die Farbe platzt ab, es gibt Risse im Mauerwerk und die Heizung und die Beleuchtung müssten auch erneuert werden: Die Klaus-Bünting-Halle an der Berliner Straße in Sande braucht dringend eine Frischekur. Ein erstes Gutachten, das am Montagabend im Fachausschuss für Sport, Kultur und Tourismus der Gemeinde Sande diskutiert wurde, hat einen grob geschätzten Sanierungsaufwand von rund 300 000 Euro ergeben. Ein Betrag, der ausreichen sollte, die Halle zumindest soweit wieder herzurichten, dass darin auch noch in den nächsten 15 bis 20 Jahren Sport betrieben werden kann.

Vor der Sitzung im Rathaus hatte sich der Fachausschuss zu einem Ortstermin in der Sporthalle getroffen und den Zustand in Augenschein genommen. Thomas Ney (SPD) hat Zweifel, dass man mit 300 000 Euro wohl hinkommen werde: „Die niedrige Summe wundert mich.“

Die vor einigen Jahren nach dem langjährigen Vorsitzenden des TuS Sande und des Gemeindesportbunds in Klaus-Bünting-Halle umbenannte Sporthalle stammt aus den 1930er Jahren und diente viele Jahre einer Spedition als Lagerhalle. Seit rund 20 Jahren ist die Gemeinde Sande Eigentümerin der Halle, die damals zu einer Sporthalle umgebaut worden war. Betrieben wird sie vom Gemeindesportbund, der sie den Sander Vereinen für den Sportbetrieb zur Verfügung stellt. Hauptnutzer sind der TuS Sande und die SV Gödens.

Der Umbau der damals schon mehr als als 60 Jahre alten Halle ist rund 20 Jahre später in einem Zustand, dass erneut kräftig Hand angelegt werden muss, damit die Halle noch eine Weile weiter genutzt werden kann. Vor allem die Feuchtigkeitsschäden sind nicht zu übersehen. Und da in der Hall sogar Tischtennis auf Landesliga-Niveau gespielt wird, muss auch die Beleuchtung einwandfrei sein und soll auf LED umgerüstet werden. Schwachstellen seien zudem Fenster und Heizung.

Klaus Oltmann von der Gemeinde Sande wies auf eimn Zuschussprogramm des Landes hin. Davon könnte in erheblichem Umfang auch die Klaus-Bünting-Halle profitieren. Peter de Boer (CDU) warnte dennoch vor zu hohen Erwartungen: „Die Substanz ist, wie sie ist. Wir machen daraus keine neue Halle mehr.“

Beschlossen wurde daher, unter Einbeziehung eines Fachplaners und des Gutachtens eine detaillierte Kostenaufstellung für die Sanierung der Klaus-Bünting-Halle aufzustellen. Mit den Zahlen und Maßnahmen will die Verwaltung dann entsprechende Förderanträge zum Sportstättensanierungsprogramm des Landes auf den Weg bringen.