Sportstätten: Sande will in Sanierung der Sportanlagen investieren

Sande Beim Thema Sportstättensanierung in Sande sind die Blicke gerade auf die Klaus-Bünting-Halle fokussiert. In der Halle an der Berliner Straße hat sich ein größerer Sanierungs- und Modernisierungsaufwand aufgetürmt. Aktuelle Kostenberechnungen gehen von 600 000 Euro aus. Allerdings gibt es – wie bereits berichtet – eine Förderzusage von 400 000 Euro aus dem Sportstättensanierungsprogramm.

Doch Handlungsbedarf gibt es nicht nur in der Klaus-Bünting-Halle: Im Fachausschuss für Sport, Kultur und Tourismus der Gemeinde Sande kam nun der Sportent­wicklungsbericht des Landkreises Friesland auf den Tisch. Und der listet für die Sande auch einige – allerdings eher kleinere – Mängel an Sportstätten in Cäciliengroden sowie für die Sportanlagen in Neustadtgödens und der bei der Grundschule Sande auf. Mängel, die die Gemeinde im nächsten Jahr mit einem Aufwand von knapp 30 000 Euro beseitigen will.

Demnach sind an der Turnhalle Cäciliengroden mehrere Maßnahmen erforderlich. So stellen die Heizkörper ein Unfallrisiko dar, der Fußboden muss repariert und einige Risse in den Wänden beseitigt werden. Auch sei eine Außentür energetisch problematisch. Auf dem Sportplatz Cäciliengroden sollte der Rasen bald saniert werden. Zudem macht eine Leckage in den Duschen Probleme. Insgesamt werden für diese Reparaturen rund 12 500 Euro veranschlagt. Abgebaut werden soll die Kugelstoßanlage auf dem Sportplatz Cäciliengroden. Die Anlage wird seit Jahren nicht mehr genutzt.

In Neustadtgödens listet der Bericht einen Sanierungsbedarf des Sportplatzes von 11 000 Euro zur Beseitigung von Mängeln am Rasenplatz und an drei (von vier) defekten Flutlichtern auf. Zudem sollte der dortige Fahrradabstellplatz wieder hergerichtet werden. An der Turnhalle gab es nichts zu beanstanden.

Die Turnhalle der Grundschule Sande hingegen weist kleinere Feuchtigkeitsschäden in den Umkleiden durch zu hoch liegende Duschenbereiche aus – dort sind 6000 Euro für den Einbau von zwei Wasserrinnen und eine teilweise Neuverfliesung vorgesehen.

Der Maßnahmenkatalog entstand nach einer gemeinsamen Ortsbegehung der Verwaltung mit Vertretern der Schulen, Vereine und des Gemeindesportbundes. Der Ausschuss stimmte für die Investition in die Sanierungen. Die Verwaltung prüft, ob es auch dafür Fördertöpfe gibt.