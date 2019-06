Sande Die deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Senioren über das Pfingstwochenende in Erfurt waren für zwei Routiniers des TuS Sande eine Reise wert. Beim größten nationalen Tischtennis-Ereignis waren 496 Senioren in den verschiedenen Altersklassen im Einzel, Doppel und Mixed am Start. Dafür hatten sich auch Anke Black und Susanne Meyer qualifiziert.

In ihrer Altersklasse 50 traten 48 Spielerinnen zunächst in zwölf Vierergruppen in der Vorrunde gegeneinander an. Für Anke Black (TTR 1670) lief es mit 3:0 Siegen optimal. In der entscheidenden Partie um den Gruppensieg hatte sich die Sanderin mit 12:10 im Entscheidungssatz fünf gegen eine Akteurin aus Bayern durchgesetzt.

Susanne Meyer (TTR 1627) musste sich als Dritte mit einer 1:2-Bilanz zufrieden geben und schied aus. Gegen die spätere Gruppenzweite hatte die Sanderin zum DM-Auftakt mit 0:3 Sätzen verloren.

Am zweiten Tag startete Anke Black mit einem 3:0-Erfolg in die Hauptrunde. Im Achtelfinale musste sich die Friesländerin dann Claudia Edelhäuser (RV Viktoria Wombach) mit 0:3 geschlagen geben. Deutsche Meisterin wurde Cornelia Bienstedt vom TTC Langen (1682). Favoritin Marion Hillmer (PSV Uelzen/1835) schied im Viertelfinale aus.

Im Doppel hatten Black/Meyer zuerst ein Freilos. Im Achtelfinale gab es eine 1:3- Niederlage. Das Siegerteam stellten Maria Beltermann/Annette Schimmelpfennig (Kleve/Brauweiler). Dennoch kehrte das Sander Duo gut gelaunt und zufrieden von der DM nach Hause zurück.