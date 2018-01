Sande Tischtennis-Verbandsligist TuS Sande ist mit einer deutlichen 1:9-Heimniederlage gegen Tabellenführer Schwarz-Weiß Oldenburg in die Rückrunde der Saison 2017/2018 gestartet. Zwar hatten die Friesländer über zwei Stunden vehemente Gegenwehr geleistet, am Ende erwies sich der Liga-Primus laut Teamsprecher Sebastian Fengler aber „als eine Nummer zu groß“. Es war die nunmehr achte Saisonpleite, und der TuS bleibt mit 5:17 Punkten weiterhin Schlusslicht im Klassement.

„Das Ergebnis war zwar deutlich, ohne Kampf haben wir aber nicht verloren. Wir stecken zwar noch im Abstiegskampf. Dieser ist aber bei weitem noch nicht aussichtslos“, erklärte Fengler mit Blick auf die Bilanzen der ebenfalls gefährdeten Mannschaften vom TV Hude (7:23), TuS Lachendorf (7:17) und der Spvg. Oldendorf (7:13), zu denen der TuS noch Tuchfühlung hält.

In der Partie gegen den Goliath der Verbandsliga hatten die Sander durch kurzfristige krankheitsbedingte Absagen schon vorab wenig Hoffnung, die Oldenburger in Gefahr bringen zu können. Ein wenig ärgern konnte der TuS den Gast aber in den Eingangsdoppeln, in denen sich SWO laut Fengler „sehr strecken musste“.

Die Doppel eins und drei der Friesländer boten dabei stark Paroli, dennoch standen gegen Johannes Schnabel/Jona Dirks sowie Benjamin Ohlrogge/Hendrik Z’dun am Ende jeweils zwei knappe 2:3-Niederlagen zu Buche.

In den Einzeln gelang schließlich nur ein Erfolgserlebnis gegen Andre Stang (3:2). Alle anderen sechs Einzel des Tages gingen mehr oder weniger deutlich an SWO. Am kommenden Sonnabend steht der TuS gegen Hittfeld unter Zugzwang.