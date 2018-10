Sande Die Tischtennisspielerinnen des TuS Sande haben in der Oberliga ihre Tabellenführung verteidigt. Das Quartett um Führungsakteurin Meike Fengler bezwang am Wochenende jeweils vor Heimpublikum zunächst TSV Heiligenrode mit 8:4, ehe einen Tag später die Spvg. Oldendorf II mit 8:3 bezwungen wurde. Mit nunmehr 9:1 Punkten führen die Friesländerinnen das Klassement an, dahinter rangieren die Teams aus Oldendorf I (5:3) und Neuhaus (4:0).

„Es waren packende und gute Spiele, die unsere Zuschauer zu sehen bekommen haben“, bilanzierte ein zufriedener TuS-Betreuer Frank Black: „Für beide Partien stand wieder Sinja Kampen zur Verfügung, die sich nach ihrem Fahrradsturz gut erholt zeigte und alle ihre sechs Einzel gewann.“

Gegen den Tabellenvorletzten Heiligenrode gelang den Sanderinnen ein Traumstart – sowohl Fengler/Kampen (3:2 gegen Nele Puls/Antonia Joachimmeyer) als auch Susanne Meyer/Anke Black (3:1 gegen Nathalie Jokisch/Ricarda Hubert) gewannen ihre Eingangsdoppel. Ebenso erfolgreich verlief die erste Einzelrunde, in der Sande drei Einzelerfolge feiern konnte.

Die an Position drei aufschlagende Kampen bewies hier bereits Nervenstärke, da sie ihre Kontrahentin Hubert in fünf knappen Sätzen bezwingen konnte. Die Friesländerinnen führten nun schnell mit 5:1, ehe die Gäste prompt zum Gegenschlag ausholten und zwei Seriensiege erzielten. So unterlag Fengler zunächst mit 1:3 Puls, gefolgt von Meyer, die sich in fünf Durchgängen Jokisch geschlagen geben musste. Und auch Allrounderin Black verlor ihr zweites Einzel gegen Hubert (1:3), nachdem Kampen durch ihr 3:1 gegen Joachimmeyer den sechsten Zähler für den TuS markiert hatte.

Somit stand es nur noch 6:4 für Sande, jedoch krönte Kampen ihre gute Leistung mit dem dritten Solo-Erfolg (3:0 gegen Puls) des Tages – gleichbedeutend mit einer beruhigenden 7:4-Führung. Den Schlussakkord in einer umkämpften Partie setzte schließlich Fengler durch ein 3:1 gegen Joachimmeyer.

Noch deutlicher fiel am Sonntag das Ergebnis gegen die Spvg. Oldendorf II aus. In diesem Duell erlaubten die Sanderinnen lediglich drei Gegenpunkte. Einen davon erzielten die Gäste in der Doppeldisziplin, da sich Meyer/Black mit 1:3 Maren Henke/Linn Hofmeister beugen mussten.

In den anschließenden Einzeln unterlagen sowohl Black als auch Meyer Oldendorfs Nummer zwei jeweils in fünf Sätzen. Fengler hingegen bezwang Henke mit 3:2. Unterm Strich stand ein souveräner 8:3-Heimerfolg zu Buche, der nach guten zwei Stunden Spieldauer bereits Geschichte war.