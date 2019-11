Sande Der Schützenverein Sande besteht seit 38 Jahren und genauso lange ist Manfred Ideus dessen Präsident. Bei der Jahreshauptversammlung ließ er sich jetzt für weitere zwei Jahre wählen. Danach soll Schluss sein, zumal Ideus auch den Sportschützenkreis Jeverland führt und damit überörtliche Aufgaben übernommen hat.

Zurückblickend nannte er die wichtigsten Ereignisse der letzten zwölf Monate im Verein. Danach zeichnete er Gertrud und Helmut Kickner für zehnjährige Mitgliedschaft aus. Besonders hervorgetan in der Vereinsarbeit hatten sich Heike Friebe, Angelika Wolff und Willi Gogler. Sie erhielten kleine Präsente. Beim Kreiskönigsball, der am 23. November in „Leiners Landhotel“ in Sande gefeiert wird, sind weitere Ehrungen von Sander Schützen vorgesehen.

Kassenwart Jürgen Dirks hatte trotz Ausgaben von mehr als 10 000 Euro für das Vereinsheim ein kleines Plus erwirtschaftet. Positiv auch der Bericht des Sportwarts Frank Deters. Sieben Schützen nahmen am „100 Schuss-Schießen“ des Schützenkreises teil. Sander Mannschaften gewannen alle drei Pokale bei den Rundenwettkämpfen des Südkreises. Im Nordkreis musste man sich diesmal mit einem Sieg begnügen. 18 Schützinnen und Schützen rivalisierten um die Vereinsmeisterschaft. Die meisten von ihnen wurden zur Kreismeisterschaft gemeldet. Auch auf Bezirks- und Landesebene wurden Sander Mitglieder aktiv. Andreas Tieste qualifizierte sich erneut für die Deutschen Meisterschaften.

Nach wie vor gibt es in Sande eine Jugendabteilung. Ihr gehören eine Juniorin, vier Jugendliche und zwei Schüler an, um die sich Jugendleiterin Angelika Wolff und Susanne Böhling intensiv bemühen. Drei Jungs konnten sich bei der Bezirksmeisterschaft durchsetzen und auf Landesebene noch verbessern. Weitere Aktivitäten waren der Juniorcup mit Schießen in sieben Vereinen des Sportschützenkreises mit einem zweiten Platz der Jugendlichen und dem dritten Platz der Juniorin, die Ferienpassaktion, zu der elf Sander Kinder im Verein betreut wurden und ein gemeinsamer Besuch in einem Speiselokal als Belohnung.