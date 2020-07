Offene Meisterschaft Beachtennis Am Wochenende: Aufschläge am Strand von Schillig

Schillig Es ist bereits zu einer echten Tradition am Strand von Schillig geworden – und an diesem Wochenende ist es wieder so weit: Bis Sonntag, 2. August, finden am Strand von Schillig/Horumersiel die Beach-Tennis-Meisterschaften des Tennisverbands Niedersachsen-Bremen (TNB) im Damen- und Herren-Doppel und im Mixed statt. Es ist die mittlerweile 19. Auflage des Turniers – wegen Coronas muss die große Party am Ende dieses Mal wohl ausfallen.

Gespielt wird an diesem Samstag, 1. August, ab 10 Uhr, Sonntag ab 9.30 Uhr.

In Corona-Zeiten stand die Austragung lange Zeit in Frage, doch die Meldezahlen belegen, dass die Spieler in Niedersachsen und Bremen jede Möglichkeit annehmen, um Turniere zu spielen: „Die Anmeldezahlen liegen über denen von 2019“, erklärt der TNB-Vizepräsident Vereins- und Sportentwicklung, Reiner Beushausen.

Gemeldet haben 32 Teams bei den Herren – davon jeweils fünf Teams Herren bis 18 und über 50. In der Damenkonkurrenz starten 18, in der U 18 sind fünf und im Mixed 33 Teams dabei. Neben den Titeln in diesen Disziplinen wird erneut der Mannschaftswanderpokal ausgespielt. Die drei besten Teams aus einem Verein kommen in die Wertung.

Neben den Offenen Beachtennis-Meisterschaften veranstaltet der Verband in diesem Sommer eine niedersachsenweite Beach-Tennisserie mit mehreren Turnierstandorten. „Unser Ziel ist, in den Sommermonaten eine Beach Tennis Turnierlandschaft aufzubauen, um (Beach-) Tennis Spielern ein attraktives Angebot zu bieten und auch neue Zielgruppen zu gewinnen“, so Beushausen.