Schortens Das hatte etwas Poetisches: Zwei Winterfeen auf Stelzen ragten aus der Menge der Besucher in Schortens’ Innenstadt heraus und standen auch schon mal den Besuchern für ein Selfie zur Verfügung. Und sie schenkten den Schortensern Kugeln aus Glas. Und wenn dazu auch noch die Schneemannkapelle aus den Niederlanden Dixieland spielte, kam richtig Stimmung auf. Deutlich mehr als sonst war beim Eiskunstfestival in Schortens geboten.

Feedbackseite Wie hat den Besuchern das Eiskunst-Festival gefallen? Für Anregungen und Kritik hat die Stadt Schortens eine Feedbackseite eingerichtet unter www.schortens/feedback

Kein Wunder: Es war ja schließlich auch das 10. Eiskunstfestival und gleichzeitig wurde auch der 15. Stadtgeburtstag gefeiert. Das darf dann auch schon mal etwas größer sein. Schon am Vormittag lockte der Flohmarkt im Bürgerhaus Schnäppchenjäger aus der gesamten Region an.

Dabei gerieten die Eiskünstler fast in den Hintergrund. Die arbeiteten mit Meißeln, Messern, Beilen und Kettensägen an sechs Standorten an ihren Figuren aus Eis. Und Thema war natürlich der Stadtgeburtstag. Das Schortenser Stadtwappen, allerdings durchsichtig, hatte sich einer vorgenommen. Die Schortenser Windmühle, das Oestringer Wunderpferd arbeiteten andere Künstler heraus. Ein Seehund entstand vor dem Bahnhof. Andere Skulpturen waren am frühen Nachmittag noch nicht identifizierbar. Eine Künstlerin meinte: „Schau’n wir mal, was am Ende dabei rauskommt.“

Auch junge Talente hatten erstmals die Möglichkeit, ihr Können als Eisbildhauer zu testen. Da dauerte es doch etwas länger, bis Motive erkennbar wurden. Und Feuer zum Eis gab es am späten Nachmittag. Die Gruppe Incendio lieferte eine spektakuläre Feuershow, für die es natürlich dunkel sein muss.