Schortens „Höher, schneller, weiter!“, hieß es für über 200 Leichtathleten im Stadion Beethovenstraße in Schortens. Grund: Unter der Regie des TuS Oestringen und Heidmühler FC wurden dort einerseits die Regionsmeisterschaften (U 10 bis U 16) ausgetragen. Zugleich wurden die Kreismeister der Kinder und Jugendlichen aus dem NLV-Kreis Nordwest – ein Zusammenschluss der Altkreise Friesland, Ammerland und Wilhelmshaven – ermittelt.

Erfolgreichster Verein aus Friesland war in der Medaillenbilanz der Heidmühler FC, für den zwölfmal Gold, zehnmal Silber und viermal Bronze zu Buche standen. Die Athleten des TuS Oestringen stellten sieben Titelträger und holten zudem dreimal Silber und siebenmal Bronze. Vom TuS Zetel standen in Schortens vier Talente ganz oben auf dem Podest, hinzu kamen drei Silbermedaillen sowie ein Bronzerang. Der TV Bockhorn gewann je einmal Gold und Silber sowie dreimal Bronze.

In der Altersklasse M 8 gewann Maximilian Bolinius (HFC) Silber mit dem Schlagball. In der M 9 holte Thomas Leonard (HFC) zweimal Silber (50 m/Weitsprung), während sich Simon Seebert vom TV Bockhorn dreimal Bronze sicherte (50 m/Weitsprung/Schlagball). Vereinskamerad Adrian Gesselmann wurde mit dem Schlagball Zweiter.

In der M 11 sicherte sich Moritz Leo (TuS Zetel) viermal den ersten Platz (50 m/Hoch/Weit/Schlagball). Fynn Schmidt (TuS Oestringen) holte Silber (50 m) und Bronze (Weitsprung). Konkurrenzlos siegte Jesse Seebert (TV Bockhorn) über 800 m.

Das galt in der M 12 über diese Mittelstrecke auch für Lukas Bender (HFC). Zudem holte der Heidmühler Bronze im Diskuswurf. In der M 13 war Bela Simon (HFC) gleich dreimal das Maß der Dinge –über 75 m sowie im Hoch- und Weitsprung.

Noch mehr Podestplätze gab es in der weiblichen Konkurrenz zu feiern. In der W 8 gewann Merve Dörjes vom HFC ebenso zwei Medaillen (1. Schlagball/2. Weit) wie Mia Schellhase vom TuS Oestringen (2. 50 m/3. Schlagball). Den Bronzerang belegten Amy-Kate Ruck vom TuS Oestringen (50 m) sowie Hanna Cordes vom HFC (Weit).

In der Altersklasse W 9 wurde Svea Boldt (TuS Oestringen) zweifache Siegerin – mit dem Schlagball und im Weitsprung. Zudem holte sie Silber im 50-Meter-Sprint hinter Lilli Boldt, die wiederum Bronze im Weitsprung ergatterte. Für Jasmin Schade (TuS Zetel) standen dreimal Silber (Weit/Schlagball/800 m) sowie Bronze (50 m) zu Buche.

In der W 10 siegte Laura Kaiser (TuS Oestringen) mit dem Schlagball. Vereinskameradin Mary-Ann Ruck wurde Zweite im Weitsprung. In der W 11 heimste Lea Sophie Bolinius vom HFC zweimal Gold (Hoch/Schlagball) und einmal Silber (Weit) ein.

In der W 12 bejubelte Jette Groh (HFC) Gold über 75 m und im Hochsprung sowie Silber im Speerwurf. Jule Janßen (HFC) gewann Gold im Kugelstoß, Silber im Hoch- und Bronze im Weitsprung. Sölve Dörjes (HFC) sicherte sich Gold (Speer) und Bronze (Hoch). Über 800 m gewann Johanna Eberhards (TuS Oestringen) kampflos, während sich Vereinskameradin Marie Stuß über Bronze im 75-m-Sprint freute.

In der W 13 siegte Solveig Thoß vom TuS Oestringen über 800 m klar vor Hannalena Große (HFC), die wiederum die Kugel am weitesten stieß. Im Weitsprung ging Silber an Jantke Gerriets (HFC) und Bronze an Meret Severin (TuS Oestringen). Bei den Staffeln in der U 10 siegte der TuS Oestringen über 4 x 50 m klar. Der HFC wurde in der U 14 Zweiter über 4 x 75 m.