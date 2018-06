Schortens Für das Schortenser Hallenbad ist ein neuer Name gefunden: Das Bad soll künftig „Aqua Fit“ heißen. Dieser Vorschlag ist der haushohe Favorit, auf den sich der Bäderausschuss am Mittwochabend geeinigt hat. Am 21. Juni muss der Schortenser Stadtrat noch zustimmen, was allerdings als sicher gilt.

Die Tarifmodelle im vergleich So rechnet die Stadt: Für Kinder- und Jugendliche (2 und 3,50 Euro) und Erwachsene (3 und 4,50 Euro) soll es Sonder- und Normaltarife geben, außerdem Zehnerkarten (40,50 Euro Erwachsene, 31,50 Euro Kinder und Jugendliche). Der Saunabesuch soll für Erwachsene 8 Euro (Zehnerkarte 72 Euro) und für Kinder und Jugendliche 5 Euro (Zehnerkarte 45 Euro) kosten. Der Kombitarif Baden und Sauna liegt bei 11 Euro (Erwachsene) und 7 Euro (Kinder und Jugendliche). Die Stadt kalkuliert mit jährlich 50 000 Badegästen plus 5000 Saunanutzern. So rechnet Janto Just: Einzelkarte 5 Euro und Zehnerkarte 40 Euro im Kurzzeittarif, beziehungsweise 7,50 und Zehnerkarte für 60 Euro im Langzeittarif. Kinder und Jugendliche zahlen weniger. Der Saunabesuch ist inklusive. Just kalkuliert deshalb mit bis zu 100 000 Gästen.

Wie berichtet, hatte die Stadt die Bürger zu einem Namenswettbewerb fürs Hallenbad aufgerufen. Der bisherige Name Aqua Toll passe nicht mehr zum Bad, das zurzeit vom Freizeitbad zum modernen Sportbad zurückgebaut wird. Der neue Name „Aqua Fit“ bringe die Kombination aus Schwimmen, Sport und Gesundheit hervorragend auf den Punkt, hieß es im Ausschuss.

Eintritt inklusive Sauna

Insgesamt gingen 78 Namensvorschläge ein, der Name „Aqua Fit“ war sogar viermal dabei. Drei Vorschläge waren am Ende in der engeren Wahl: Neben Aqua Fit „Sportbad Schortens“ und „Schwimm Huus Schortens“. Die Stadt hat sich bereits die Internetdomain „Aqua Fit Schortens“ gesichert. Für den- oder diejenigen, die den nun ausgewählten Namensvorschlag eingereicht hat, soll es eine Jahreskarte für das Schwimmbad geben. Das eröffnet voraussichtlich im November oder Dezember wieder.

War der neue Name für das Bad schnell gefunden, so ist die Struktur der Eintrittsgelder eine kompliziertere Angelegenheit. Die Verwaltung hatte einen Vorschlag unterbreitet, in dem für das Schwimmen und die Nutzung der Sauna extra gezahlt werden soll.

„Zu teuer und zu kompliziert“, sagt Janto Just und macht eine ganz andere Rechnung auf: Er schlägt ein Tarif-Modell „Sauna inklusiv“ vor. Er hat sich die Bäder und Saunen im Wangerland und Wilhelmshaven angesehen, wo von den Badegästen nur etwa jeder achte oder gar nur jeder 16. Badegast auch die Sauna nutzt. In Schortens rechnet man mit jährlich rund 50 000 zahlenden Badegästen und etwa 5000 Saunagästen.

Ganz anderes wäre das Besucherpotenzial, wäre der Saunabesuch im Eintrittspreis inbegriffen, sagt Just. Man würde von vorherein viel mehr Nutzer ansprechen, am Ende würden sogar Mehreinnahmen erzielt. Just ist nach Gesprächen mit vielen Bürgern überzeugt: Das Potenzial für die Sauna inklusive ist nach den Erfahrungen aus dem alten Aqua Toll und den wegbleibenden Gästen nach Schließung des Erlebnisteils etwa zehnmal so groß wie das Potenzial für eine extra zu bezahlende Sauna. Es liege bei 50 000 gegenüber 5000 zusätzlichen Gästen. Es sei nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich sinnvoll, wenn aus einer Sechs-Millionen-Euro-Investition 55 000 oder 100 000 Bürger einen Nutzen ziehen. Just hatte sämtliche Tarife und Besucherzahlen der Bäder aus der Umgebung präsent und leitete daraus allerhand plausible Rechenbeispiele für Schortens ab.

Problem Umsatzsteuer

Zudem machte er auf das Problem Umsatzsteuer aufmerksam: Denn für Saunapreise müsse die Stadt 19 Prozent an den Fiskus abführen, für die Badtarife hingegen nur sieben Prozent. Er kommt zu dem Schluss: „Bei der Sauna inklusive gibt es nur Gewinner.“

Für seine Ausführungen erhielt Just Lob von allen Seiten. „Chapeau, Herr Just“, lobte etwa Michael Fischer (SPD) die Fleißarbeit des Ratskollegen von der Wählergemeinschaft Freie Friesländer. Die Verwaltung hat nun den Auftrag, Justs Tarifmodell durchzurechnen. In der nächsten Sitzung des Bäder­ausschusses soll es eine Entscheidung geben.