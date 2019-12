Schortens Selbst von einer Vollsperrung auf der Autobahn und anschließendem Stau haben sich die Teilnehmer am „Reifen-Kauffmann- Cup“ des Heidmühler FC nicht ausbremsen lassen. „Das Turnier-Wochenende war wieder einmal ein voller Erfolg!“, freute sich deshalb Cheforganisator Ralf Hohaus über den gelungenen Ablauf der Hallenturnier-Serie für Nachwuchsfußballer.

Dabei traten in der Sporthalle der IGS Nord an der Beethovenstraße diesmal D-, C- und B-Junioren gegen den Ball und kämpften um die begehrten Siegertrophäen. „Das angesagte Teilnehmerfeld war ohne Absage am Start, auch wenn am Samstag aufgrund höherer Gewalt gleich drei Mannschaften bei der Anfahrt in einer Vollsperrung stehen mussten“, erläuterte Hohaus.

„Wir haben in der Turnierleitung sehr flexibel und zugunsten dieser Teams reagiert und den Spielplan hin- und hergeschoben“, so Hohaus: „Den Mannschaften möchte ich meinen vollsten Respekt und Dank aussprechen, dass sie trotz ewigen Staus den langen Weg aus Verden, Borgfeld und Huchting auf sich genommen haben. Das ist super Fairplay und Sportsgeist!“

In der Halle gab es im Vergleich zu den Vorjahren dabei Neuerungen. „Die Modifikationen mit der beidseitigen Bande und einfachem Hallenfußball waren aus sportlicher Sicht sehr attraktiv und wurden begeistert angenommen“, bilanzierte Hohaus: „Das Spielgeschehen unterscheidet sich mit anderer Ballbeherrschung und Bewegung natürlich komplett vom Futsal. Dennoch hat beides seine Daseinsberechtigung.“

Bei den D-Junioren setzte sich der SV Tungeln im Finale mit 3:1 gegen LTS Bremerhaven durch. Das kleine Finale um Platz drei gewann TuS Eversten mit 3:0 gegen die JSG Wilhelmshaven. Der Heidmühler FC II wurde Siebter, der HFC I Neunter.

Bei den B-Junioren sicherte sich der JFV Verden/Brunsbock den „Reifen-Kauffmann-Cup“ dank eines knappen 3:2-Erfolges im Endspiel gegen die JSG Wilhelmshaven. Das Spiel um Platz drei gewann der SC Borgfeld mit 3:0 gegen den SV Brake. Der HFC I landete auf dem siebten Platz, gefolgt von der JSG Schortens.

Bei den C-Junioren am Sonntag war der SC Borgfeld das Maß der Dinge und bezwang im Finale den JFV Norden mit 2:1. Dritter wurde Union 60 Bremen dank eines 2:1-Sieges gegen den TSV Havelse. Die Lokalmatadore des Heidmühler FC belegten die Ränge neun und zehn.

„Die Stimmung in der Halle war durchweg sehr positiv, und unser HFC-Team hat ausschließlich tolle Kritiken für die Organisation und das Miteinander erhalten“, freute sich Hohaus abschließend: „Wir danken zudem unserem Hauptsponsor Matthias König von Reifen Kauffmann für die langjährige Unterstützung sowie allen Eltern, Trainern, Betreuern und Zuschauern für die tolle Zusammenarbeit rund um das gelungene Wochenende.“

Weiter geht es beim HFC am 8./9. Februar mit dem zweiten Hallenevent der Winterpause, dem ebenfalls beliebten „Edeka-Janssen-Cup“.