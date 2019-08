Schortens Rekordsiegerin Tabitha Wambui Gichia aus Kenia hat dem internationalen Schortenser Jever-Fun-Lauf am Samstagabend zum Abschluss erneut ihren Stempel aufgedrückt. Bei ihrem sechsten Start über 10 englische Meilen (16,09 km) sicherte sich die Kenianerin bereits zum fünften Mal den Titel bei den Frauen. Doch nicht nur die Spitzenläufer ernteten bei der 33. Auflage der Traditionsveranstaltung des Heidmühler FC großen Applaus, sondern auch die vielen anderen Starter in den sieben verschiedenen Wettbewerben. Insgesamt finishten diesmal 1863 Läuferinnen und Läufer und trotzten dabei erfolgreich dem bisweilen starken Gegenwind und Nieselregen.

Beste Stimmung

Leichtathletik 33. Jever-Fun-Lauf beim Heidmühler FC 33. Jever-Fun-Lauf beim Heidmühler FC Schülerinnenlauf (1 engl. Meile) 1. Kaya Schröder (Bremischer Schwimmverein) 6:23, 2. Eva Detmers (1. TCO Die Bären) 6:38, 3. Imke Aden (PSV Oldenburg) 6:51, 4. Carina Ceronio (TSR Olympia Wilhelmshaven) 6:53, 5. Monja Raeke (Kneipp - Verein Obernkirchen) 7:10, 6. Malin Olbrich (TSR Olympia Wilhelmshaven) 7:10, 7. Melina Mattfeldt (TSR Olympia Wilhelmshaven) 7:17, 8. Finja Alberts (Emder LG) 7:21, 9. Hannah Lene Stecker 7:30, 10. Feenja Hütter (TSR Olympia Wilhelmshaven) 7:36, 11. Matilda Hodde (PTSV Jahn Freiburg) 7:46, 12. Leonie Bartningkat (HFC) 7:49, 13. Mila Müller 7:54, 14. Melia Schöffel 7:57, 15. Isabella Wolf (TSR Olympia Wilhelmshaven) 8:04. Schülerlauf (1 engl. Meile) 1. Luca Floyd Schnaars (Tv Lilienthal) 5:41, 2. Tammo Doerner (SV Nordenham) 5:59, 3. Simon Kaschke (JSG Wilhelmshaven) 5:59, 4. Fabian Weermann (Emder LG) 6:00, 5. Ramin Arab 6:03, 6. Fynn Schmidt 6:41, 7. Paul Klein (VfB Reicholzheim) 6:56, 8. Maliek Rabsztyn (GS Harlinger Weg Jever) 6:56, 9. Max Zipperling (TSR Olympia Wilhelmshaven) 7:06, 10. Simon Kirchhoff (Heidmühler FC D4) 7:08, 11. Kian Mander (TSV Etelsen) 7:13, 12. Mourice Heidemann 7:14, 13. Lukas Schilling 7:20, 14. Janto Jacobs (HFC) 7:25, 15. Adrian Geßelmann (TV Bockhorn) 7:26. 5 km, Firmenwertung 1. M&S Armaturen 1:47:36 Std. (Jamin Stephan Schiffmann, Marvin Eilerts, Dusan Dlugos, Andreas Hömme, Tobias Janßen), 2. Team WESSEL-HYDRAULIK 1:54:37 Std. (Dennis Rehbein, Michael Krabiell, Julien Weber, Andreas Runde, Eduard Steinfeld), 3. M&S Armaturen 2 1:59:47 Std. (Nils Rockmann, Michael Schoon, Jelto Nannen, Isabelle Girke, Andre Heinick), 4. Bäckerei Schultze-Mühlenfeld 2:00:04 Std. (Timo Pilz, Roland Schultze, Steve Liepke, Karsten Schultze, Detlef Holthusen), 5. Jeversches Wochenblatt & Anzeiger für Harlingerland 2:08:05 Std. (Markus Cornelius, Jens Nähler, Oliver Oelke, Jenny-Aileen Olm, Maren Fago). 10 km, Teamwertung 1. Av Aquilo 3:20:48 Std. (Dennis Haak, Jan Verwoert, Robin Vos, Frederick de Vries, Erik Knapper), 2. LG Harlingerland 3:39:33 Std. (Tammo Rößing, Janis Rüther, Wolfgang Pree, Tobias Friedrichs), 3. Av Aquilo 2 3:47:47 Std. (Herman Morrien, Klaas Wierenga, Stefan van der Laan, Ferry Goike, Janke van der Laan), 4. HG Jever/Schortens 3:54:19 Std. (Finn Wallenhorst, Lennart Diesing, Jannes Höfer, Till Feldmann, Lennart Giljan) 5. Lauf geht´s 4:19:14 Std. (Torsten Pophanken, Ludger Brüning, Theo Kröger, Joachim Reiche-Christians, Hans-Hermann Cordes). 10 englische Meilen, Staffel 1. SG Wangerland/Tettens 1:18:58 (Alexander Lauts, Felix Janssen, Eike Siefken, Jannis Köster), 2. Simones Crew 1:19:19 (Margit Langer, Bettina Lohberg, Norbert Buck, Andy Lohberg), 3. Friesisches Brauhaus zu Jever - Staffel 2 1:19:27 (Stefanie Toben, Hanna Holtemeyer, Tristan Holtemeyer, Niklas Müller), 4. LG Fliegerhorst Upjever 1:22:38 (Karin Stuckas, Karsten Urban, Tina Stamm, Wibke Gerhardt), 5. Team PARI RunAIR1:24:13 (Björn Struschka, Marion Kirschner, Katrin Finko, Conny Fricke).

Die ausgelassenste Stimmung am Streckenrand herrschte insbesondere beim 10-Kilometer-Lauf (778 Finisher) im Zielbereich auf der Menkestraße und Rheinstraße. Lautstark angefeuert wurden dabei auch die vielen Volksläufer, bei denen abseits persönlicher Bestzeiten das Dabeisein an oberster Stelle stand. Zudem waren vor allem unter den mehr als 300 Teilnehmern an der NWZ-Fitnessaktion „Lauf geht’s“ viele Frauen und Männer, die sich erstmals überhaupt bei einem Wettkampf auf diese schon anspruchsvolle Distanz getraut hatten.

An der Spitze des Feldes lief indes Pascal Wedeken zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der Osnabrücker hatte im Vorjahr in Schortens den dritten Platz erzielt und freute sich nun umso mehr über seinen diesjährigen Erfolg in 35:44 Minuten.

„Eigentlich hatte ich mir eine 34er-Zeit vorgenommen, aber ich habe auf der letzten Runde Seitenstechen bekommen, so dass nicht mehr drin war“, sagte Wedeken. Zudem hatte er auf das Laufen in einer Gruppe spekuliert: „Aber dafür bin ich wohl etwas zu schnell losgelaufen.“

Mit der Folge, dass er im Alleingang ohne Windschatten vor allem auf der Menkestraße Richtung Ortsausgang voll der mitunter steifen Brise ausgesetzt war: „Da war der Gegenwind teilweise schon brutal. Aber die Stimmung an der Strecke war mal wieder super. Ich komme nächstes Jahr in jedem Fall wieder!“

Auch die schnellste Frau über die 10-Kilometer-Distanz, Michelle Kipp vom VfL Oldenburg (40:21 Min.), zeigte sich nach ihrem Start-Ziel-Sieg hochzufrieden. „Bis Kilometer 1 bin ich noch mit zwei Männern zusammen gelaufen, danach war ich aber an der Spitze auf mich allein gestellt“, erklärte Kipp, die ebenfalls auf der Menkestraße mit dem Gegenwind zu kämpfen hatte: „Dafür kam mir auf dem Rückweg von Start runter dann immerhin der Rückenwind entgegen. Zudem hat einen die gute Stimmung hier in Schortens am Straßenrand zusätzlich motiviert. Wir Läufer sind wirklich toll angefeuert worden – und zwar mehr als bei anderen Läufen.“

Moderator Jochen Heringhaus hielt die Zuschauer derweil bei den unterschiedlichen Rennen gewohnt fachkundig und launig auf dem Laufenden. Für die langjährige „Stimme“ des Jever-Fun-Laufes war die 33. Auflage indes der letzte Auftritt am Mikrofon in Schortens: „Nach 3069 Läufen im 31. Moderationsjahr und im 48. Berufsjahr wird es Zeit, in den Ruhestand zu gehen“, sagte Heringhaus.

Guter deutscher Block

Neben den favorisierten Afrikanern rückte beim abschließenden Hauptlauf über 10 englische Meilen dann insbesondere eine starke deutsche Gruppe in den Fokus und wurde schon vor dem Start entsprechend von den Zuschauern gefeiert. Allen voran Philipp Pflieger, von dem sich übrigens 10-Kilometer-Sieger Wedeken noch kurz vor dem Startschuss flugs ein gemeinsames Erinnerungs-Selfie ergattern konnte.

Pflieger, Olympia-Teilnehmer von 2016 und als 55. in Rio bester Deutscher im Marathon sowie mehrfacher Deutscher Meister, war auch in Schortens im 10-Meilen-Lauf der schnellste Deutsche. Der Publikumsliebling von der LG Regensburg wurde in 49:18 Min. Fünfter und hätte im Zielsprint sogar fast noch den viertplatzierten Tom Mwendwa Mutie (KEN/49:15 Min.) abgefangen.

Am kenianischen Führungstrio biss sich aber auch Pflieger die Zähne aus – genau wie die ebenfalls einen starken Eindruck hinterlassenden Tobias Blum (LC Relingen/7. in 50.08 Min.), der sich eine Teilnahme an Olympia 2020 zum Ziel gesteckt hat, sowie der amtierende Deutsche Meister über 50 Kilometer, Marcel Bräutigam (8. in 51.13 Min.) vom GuthsMuths-Rennsteiglaufverein.

So musste Pflieger, der sich im Aufbau für den Berlin-Marathon Ende September befindet, in der Schortenser Spitzengruppe in Runde zwei etwas abreißen lassen. „Als die Jungs vorn angefangen haben, Tempowechsel zu machen, wurde es schwierig“, sagte der 32-Jährige nach der Zielankunft: „Die sind einfach weg. Danach war es ein Lauf gegen mich selbst und Wind und Wetter. Aber ich habe alles probiert. Es hat richtig Spaß gemacht hier zu laufen, angefeuert von den vielen Leuten in ihren Gärten.“

An der Spitze hatte derweil das Gesetz der Serie auch bei der 33. Auflage Bestand. Seit 1999 bei den Frauen und 2003 bei den Männern kamen die Sieger über 10 englische Meilen beim Jever-Fun-Lauf allesamt aus Kenia. Als Erster überquerte diesmal Hillary Kipkoech bei seinem Europa-Debüt in 47:26 Minuten die Ziellinie. Gefolgt von seinen kenianischen Landsleuten Hillary Kipsambu (47:41 Min.) und Joseph Mbatha Nzoki (47:51 Min.).

Bei den Frauen sicherte sich Tabitha Wambui Gichia in 53:31 Min. dank einer immensen Kraftanstrengung auf der Schlussrunde unter großem Beifall zum bereits fünften Mal nach 2011, 2013, 2016 und 2018 den Siegerscheck in Schortens. Auf den weiteren Podestplätzen landeten die auf der letzten Runde noch abgefangene Kenianerin Janet Ruguru Gichumbi (53:46 Min.) und die Äthiopierin Adal Sintayeyu (58:59 Min.).

Alles rausgehauen

Leichtathletik 33. Jever-Fun-Lauf 33. Jever-Fun-Lauf 10 englische Meilen, Männer 1. Hillary Kipkoech (KEN) 47:26, 2. Hillary Kipsambu (KEN) 47:41, 3. Joseph Mbatha Nzoki (KEN) 47:51, 4. Tom Mwendwa Mutie (KEN) 49:15, 5. Philipp Pflieger 49:18, 6. Sylvester Kiptoo (KEN) 49:55, 7. Tobias Blum 50:08, 8. Marcel Bräutigam 51:13, 9. Joseph Katib 52:23, 10. Nikas Schröder 57:42, 11. Stefan Fangmann (Hannover 96) 58:56, 12. Sven Zonnenberg (Heute pünktlich) 1:03:25, 13. Thomas Meents (MTV Hohenkirchen) 1:06:20, 14. Eilert Hustede (Team Laufrausch Oldenburg) 1:07:03, 15. Christoph Scholz (Geschwader 71 Richthofen) 1:07:20. Frauen 1. Tabitha Wambui Gichia (KEN) 53:31, 2. Janet Ruguru Gichumbi (KEN) 53:46, 3. Adal Sintayeyu (ETH) 58:59, 4. Ruth van der Meijden (NED) 1:01:03, 5. Viola Chepngeno (KEN) 1:06:04, 6. Susan Witte (TSV Elgendorf) 1:11:23, 7. Susanne Schmitz (LSF Oldenburg) 1:16:21, 8. Sandra Pokern (SV Brake Lauffeuer) 1:19:57, 9. Tanja Schröder (SR Olympia Wilhelmshaven) 1:20:13, 10. Insa Blumentritt (LG Fliegerhorst Upjever) 1:21:35, 11. Ricarda Pfaffenroth (TSG Westerstede) 1:21:56, 12. Anita van Jinnelt (MTV Hohenkirchen) 1:24:09, 13. Alice Bartsch 1:25:52. 10 km, Männer 1. Pascal Wedeken 35:44, 2. Roland Rigotti 36:19, 3. Kai Biermann (TuS Weene) 36:58, 4. Dennis Haak (Av Aquilo) 37:18, 5. Paul Kaden (Marineunter-stützungskommando) 37:52, 6. Johannes Middelberg (PTSV Rosenheim) 38:54, 7. Florian Eymers (Eversknechter Centipede) 39:22, 8. Jan Verwoert (Av Aquilo) 39:35, 9. Tammo Rößing (LG Harlingerland) 39:39, 10. Robin Vos (Av Aquilo) 39:43, 11. Carsten Cordes (TuS Eversten) 39:53, 12. Murthada Neamah (IRQ) (TuS Sande) 40:13. Frauen 1. Michelle Kipp (VfL Oldenburg) 40:21, 2. Verena Coordes 42:20, 3. Antje Günthner (LSF Oldenburg) 42:58, 4. Deike Burkhardt (LSF Oldenburg) 43:22, 5. Heike Piotrowski (LG Harlingerland) 43:55, 6. Maren Gieschen (SG akquinet Lemwerder) 44:28, 7. Nanke Smid (LG Papenburg-Aschendorf) 44:55, 8. Daphne Kenter (Av Aquilo) 47:25, 9. Janke van der Aan (Av Aquilo) 47:26, 10. Sandra Gahler (Lauftreff Ge(h)zeiten Jever) 47:34, 11. Anna Heusler (TSV Ettleben) 48:37, 12. Bianka Döring (Team PARI RunAIR) 49:10, 13. Katja Steinert (LSF Oldenburg) 49:34, 14. Nike Wegner (Friesisches Brauhaus zu Jever) 49:57, 15. Jennifer Rehberg (MTV Hohenkirchen) 49:59. 5 km, Männer 1. Fynn-Luca Wolf (SVE Wildenloh) 17:37, 2. Luca Echterling 18:04, 3. Folkert Koopmans (TV Marienhafe) 18:28, 4. Dennis Futterlieb (BSG Marinearsenal) 18:30, 5. Jan-Hendrik Baumann (Günter Meyer Landschaftsbau) 18:41, 6. Korbinian Germer (SVE Wildenloh) 19:03, 7. Jörn Ründers 19:27, 8. Nico Rode (Fitness World) 19:56, 9. Lennart van Haßelt (LG Hersbrucker Alb) 19:59, 10. Timo Pilz (Bäckerei Schultze-Mühlenfeld) 20:00, 11. Markus Cornelius 20:07, 12. Marcus Kirchhoff (Lauftreff Ge(h)zeiten Jever) 20:08, 13. Johnny Schmidt (TuS Glarum) 20:28, 14. Dennis Rehbein (Team WESSEL-HYDRAULIK) 20:45 . Frauen 1. Rieka Janßen (SV Gotano) 21:19, 2. Solveig Thoß (TuS Oestringen) 21:36, 3. Lina Ihnken (TuS Eversten) 22:21, 4. Kaya Schröder (Bremischer SV) 22:31, 5. Hendrikje Caßens 22:55, 6. Marion Baumann (TuS Zetel) 23:45, 7. Sarah Hoin 23:53, 8.Talea Ellensiek (Rettungshaie DLRG Schortens-Jever) 24:10, 9. Kristina Zippermayr (BSG Volksbank Jever) 24:19, 10. Laura Sophie Schmitz (Eintr. Sengwarden) 24:20, 11. Stefanie Beckmann (BE Happy) 24:49, 12. Wibke Gerhardt (LG Fliegerhorst Upjever) 24:57.

Lange hatte die ab Mitte des Rennens frischer wirkende Gichumbi schon wie die spätere Siegerin ausgesehen. „Aber das wollte sich Tabitha nicht nehmen lassen und hat am Ende nochmal alles rausgehauen“, freute sich Chef-Organisator Rudi Budweg. Und so sprang Gichias niederländischer Manager Charles Paanakker im Zielbereich auch jubelnd in die Höhe, als überraschend doch die bereits 34-jährige Kenianerin als Erste auf die Zielgerade einbog. „Ich hatte zwischendurch mit Muskelproblemen zu kämpfen, umso glücklicher bin ich über den erneuten Sieg“, sagte die nach dem Zieldurchlauf völlig erschöpfte Kenianerin, die zunächst mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hatte.

Große Disziplin

Während der ebenfalls von Paanakker betreute Sieger bei den Männern Kipkoech noch rund vier Wochen in Europa bleibt und weitere Rennen absolvieren wird, war Gichia eigens für den Jever-Fun-Lauf angereist und kehrt direkt wieder in ihre Heimat zurück. „Ich freue mich sehr für Tabitha, dass sie wieder gewonnen hat“, sagte Angelique Grooteman, Lebensgefährtin von Paanakker, der schon seit über zehn Jahren mit Gichia zusammenarbeitet. „Sie hat so viel Disziplin und ist einfach ein ganz toller Mensch“, betonte Grooteman. Schließlich trainiere Gichia nicht nur hart, sondern ist „nebenbei“ auch noch zweifache, alleinerziehende Mutter, arbeitet in einem Gefängnis und betreibt einen kleinen Eierhandel.

Im 5-Kilometer-Lauf am frühen Nachmittag überquerten am Ende 531 Teilnehmer abgekämpft, aber zumeist glücklich die Ziellinie. Den Sieg in der männlichen Konkurrenz holte sich Fynn-Luca Wolf vom SVE Wildenloh in 17:37 Minuten. Den zweiten Platz belegte Luca Echterling (18:04 Min.), gefolgt von Folkert Koopmans (TV Marienhafe/18:28 Min.).

Schnellste Läuferin war Rieka Janßen vom SV Gotano, die für die 5 Kilometer 21:19 Minuten benötigte. Zweite wurde die junge Lokalmatadorin Solveig Thoß (WJU 14) vom TuS Oestringen in 21:36 Minuten. Den Bronzerang sicherte sich Lina Ihnken (TuS Eversten/22:21 Min.).