Junge Kicker messen sich beim HFC

Schortens Die Fußballer des Heidmühler FC richten bereits zum 36. Mal die Hallenturnierserie um den „Edeka-Janssen-Cup“ in der Sporthalle an der Beethovenstraße aus. Unter der Regie von Jugendleiter Michael Ruf, Turnierleiter Matthias Klaus und deren Mitstreitern aus dem Organisationsteam werden dabei an zwei Wochenenden 48 Nachwuchsteams von nah und fern in Schortens zum sportlichen Kräftemessen erwartet.

Los geht es an diesem Sonnabend, 3. Februar, mit den D-Junioren, die ab 10 Uhr zunächst in drei Gruppen gegen den Ball treten. Ab 13.30 Uhr wird das Viertelfinale ausgespielt. Die Endrunde endet mit dem Finale gegen 16.15 Uhr.

Am Sonntagmorgen werden im gleichen Modus dann ebenfalls ab 10 Uhr die E-Junioren ihr spielerisches Können beweisen. In allen Altersklassen sind auch Nachwuchshoffnungen des gastgebenden Heidmühler FC im Einsatz und wollen möglichst ihren Heimvorteil nutzen.

Gekürt werden in den unterschiedlichen Altersklassen – wie in den Vorjahren – auch jeweils wieder die sportlich auffälligsten Spieler sowie die besten Torhüter. Einen Sonderpreis gibt es zudem für das jeweils schnellste erzielte Tor pro Altersklasse.

Fortgesetzt wir die Turnierserie dann am kommenden Wochenende (10./11. Februar) an gleicher Stelle mit dem Wettstreit der jüngsten Nachwuchstalente, der F- und G-Junioren.