Schortens /Oldenburg Fein gestellt war J. Görlich (62) als sich die Tür in seinem Zimmer öffnete und Mark Castens als Wunscherfüller das Zimmer auf der Palliativstation des Klinikums Oldenburg betrat. Der Schortenser ist seit vielen Wochen im Krankenhaus. Schon sehr bald wird er in das Vareler „Hospiz am Wattenmeer“ umziehen und dort seine letzten Tage erleben.

Als Schlosser und Schweißer war Görlich zuletzt beruflich in Wilhelmshaven tätig und wurde durch seine schwere Erkrankung aus dem Beruf gerissen. Erst vor kurzem verlor er einen Bruder und blieb als einziger seiner Familie übrig.

Doch tapfer stellt sich der Schortenser seinem Schicksal, hat seine Lebensfreude nicht verloren und plant seine verbleibende Zeit genau: Sein sehnlicher Wunsch: Noch einmal nach Schortens zu kommen.

Die Krankenschwestern auf der Oldenburger Palliativstation erfuhren davon und wandten sich an den Verein Lebenswunsch in der Wesermarsch, der rein ehrenamtlich letzte Wünsche von Sterbenskranken erfüllt.

Schnell war der Transport mit einem Rettungswagen des DRK Wesermarsch organisiert – die Fahrt führte von Oldenburg nach Schortens; dort nahm J. Görlich Abschied von seinem Haus und Garten, verabschiedete sich bei Nachbarn und bekam anschließend Appetit auf „seine Currywurst“.

Und so steuerte das Team „Curry Mecky“ in Wilhelmshaven „Groß Belt 16“ an: Dort hat J. Görlich jahrelang seine Würstchen verzehrt und sich mit Freunden über Autos und Motorräder ausgetauscht.

Das Team vom Lebenswunsch schob ihn auf einer Trage ein letztes Mal in den Verkaufsraum, schließlich sollte er „wie immer“ seine Wurst genießen. Das Betreiberehepaar hat ihn sofort wiedererkannt und sich sehr gefreut, ihren Stammgast nach langer Zeit wiederzusehen.

Frisch gestärkt ging es auf dem Rückweg noch im Vareler „Hospiz am Wattenmeer“ vorbei, wo der Sterbenskranke bereits in wenigen Tagen stationär aufgenommen wird. „Eine sehr schönes Haus, das hat mir gefallen. Ich konnte mir mein Zimmer sogar selbst aussuchen“, freut sich Görlich.

Nach gut vier Stunden endete der Ausflug von der Palliativstation mit einem sehr erschöpften, aber vor allem sehr glücklichen Schortenser, der von Varel nach Oldenburg auf dem Beifahrersitz die Rückfahrt im Rettungswagen des DRK-Wesermarsch genoss, berichtet der Verein Lebenswunsch.

Um tätig werden zu können ist der gemeinnützige Verein vorallem auf Spenden und Förderer angewiesen, der sich im ges. Nordwesten für Menschen in der letzten Lebensphase engagiert.

Informationen zum Lebenswunsch e.V. gibt es unter: www.lebenswunsch.org oder auch auf Facebook unter „Lebenswunschverein“.

Telefonisch ist der Verein unter 04480-948947 (Anrufbeantworter) zu erreichen.

Spendenkonto: Raiffeisenbank Wesermarsch-Süd

IBAN: DE 63 2806 1410 00 1144 1300 BIC: GENODEF1BRN