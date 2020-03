Schortenser Nachbarschaftsleben: Mitspielen geht wegen Corona zurzeit nicht

Schortens Beim Blick auf ihren Sohn Lias (20 Monate) bricht es Mutter Aneta Bruns fast das Herz: Der kleine Junge schaut hinüber zu den anderen Kindern, die in der Nähe im Garten spielen. Gern würde Lias mitspielen – er darf aber nicht. Stattdessen gehen seine Mutter und sein Vater zweimal täglich mit ihm spazieren.

Wenn das Wetter nicht so gut ist wie zurzeit im Sonnenschein, wird zu Hause gemalt. „Wir müssen ihm natürlich drin auch was bieten, haben aber auch einen Garten. Ihm fehlt aber vor allem ein Spielkamerad.“ Auf die Spielplätze dürfen die drei auch nicht – stattdessen drehen die drei eine größere Runde durchs Inselviertel in Schortens.

Im anderen Garten gegenüber spielen die Kinder von Lisa Häuser und Sarah Janssen. Beide wohnen sich in der Straße gegenüber, lassen ihre Kinder in den Gärten oder auf der Straße spielen. Häuser: „Ganz ehrlich, Kinder verstehen das nicht. Wir Erwachsenen halten Mindestabstand. Und wir haben das Glück, einen Garten zu haben. Ansonsten muss man das beste daraus machen. Heute zum Beispiel haben wir gebacken“, erzählt Lisa Häuser.

Und ihre Nachbarin Sarah Janssen ergänzt: „Wir sind nur noch zu Hause, spielen viele Gesellschaftsspiele, puzzeln, machen einfache Sachen wie mit gefärbtem Rasierschaum spielen.“ Sie hat Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren, Lisa Häuser Kinder im Alter von 3,5 Jahren und zwei Wochen. „Da findet der Kleine es schon spannend, wenn ich das Baby bade.“

Jessica Lockowandt und Jan Seifert hingegen sind mit ihrer kleinen Hündin Lucy unterwegs – natürlich auch bei einer möglichen Ausgangssperre. „Wir haben Sachen aussortiert, mal Klarschiff gemacht“, sagen die beiden Schortenser.

Seifert darf darüber hinaus an seiner Bachelor-Arbeit schreiben, Lockowandt arbeitet im Krankenhaus im Büro. „Auch dort fällt jetzt mehr Papierkram an durch die Corona-Pandemie.“ Außerdem achten beide auf möglichst wenig Kontakt zu anderen: Sie gehen nur einmal die Woche einkaufen.