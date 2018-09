Schortens Welchen Sport kann man eigentlich in welchem Verein treiben? Das kann man leicht herausfinden, besser ist es jedoch, das gleich auszuprobieren. Dazu gab es reichlich Gelegenheit beim ersten Sport-Aktiv-Tag des Kreissportbunds Friesland im und rund ums Jugend- und Familienzentrum „Pferdestall“ in Schortens. Alle Vereine waren eingeladen – und noch mehr zeigten, was sportlich so alles geht in der Stadt.

Sport-Aktiv-Tag: Ausrichter war die Koordinierungsstelle für Integration im und durch Sport im Kreissportbund Friesland. Folgende Vereine präsentierten sich:

• TuS Glarum

• Heidmühler FC

• Tanzsport am Wald

• Schützenverein Schortens

• TuS Oestringen

• Suchtberatung Friesland

• Interkulturelle Arbeitsstelle Ibis-Oldenburg

• Johanniter Unfallhilfe

Vom Kindertanz bis zum Gesundheitssport reichte das Angebot und alle Vereine der Stadt stellten ihr spezielles Angebot zum Mitmachen vor. Natürlich darf Fußball da nicht fehlen. Doch beim Sport-Aktiv-Tag war es eine Art Dosenschießen auf große Plastiktonnen. Und schießen konnte man auch. Der Schützenverein zeigte, wie Lichtpunktschießen funktioniert. Selbst ein Mini-Sportabzeichen mit Urkunde konnten die Kinder absolvieren.

Auch Tanzen ist Sport – so gab es Line Dance im Saal im Obergeschoss und jeder musste mitmachen. Alle möglichen Spiele gab es beim Spielmobil. Und in der Cafeteria hatten die Vereine ihre Stände aufgestellt und standen für Gespräche zur Verfügung.

Zufrieden zeigte sich Jenny Hähnel vom Kreissportbund. „Der Sporttag ist gut angenommen worden und die Vereine haben mit ganz viel Engagement tolle Angebote geschaffen. Wir werden darüber nachdenken, den Tag zu wiederholen“, sagte sie. Voll dabei war auch Sandra Gudehus, die neue Leiterin des Jugend- und Familienzentrums Pferdestall. „Wir sind zwar heute nur Gastgeber, aber es ist schön zu sehen, dass hier richtig was los ist in allen Räumen und drumherum.“