Schortens In Tjark Toben, Tom Matzeschke und dessen kleinem Bruder Pit waren drei Jugendliche der Boast-Busters Jeverland beim Squash-Jugendturnier in Nottensdorf am Start. Die beiden erfahrenen Tom und Tjark zogen dabei mit souveränen Siegen ins Halbfinale ein.

Auf dem Weg dorthin hatte Tjark Toben, bedingt durch die Qualifikation, zwei Spiele mehr zu absolvieren. Im Halbfinale trafen die beide Jeverländer dann im Vereinsduell aufeinander. In Begegnung auf gutem Niveau schlug Matzeschke seinen Vereinskameraden mit 11:8, 11:8 und 11:9. Mit ein wenig mehr Druck im Spiel wäre für Toben mehr drin gewesen.

Im Endspiel traf Matzeschke unterdessen auf den Oldenburger David Lünnemann. Auch dort setzte sich der junge Jeverländer mit viel Spielwitz und 11:5, 11:9, 11:8 durch.

Für seinen Teamkollegen Toben reichte es am Ende nur zum undankbaren vierten Platz. Im letzten Spiel war er dem Harsefelder Till Bierschwall mit 1:3 Sätzen unterlegen. Beim 6:11, 4:11, 11:6, 10:12 hatte Toben in den ersten beiden Sätzen nicht ins Spiel gefunden und durch die hektische Spielweise von Bierschwall schwer zu kämpfen. Dennoch konnte er mit seinem Abschneiden sehr zufrieden sein.

Sein erstes Turnier überhaupt absolvierte derweil der erst siebenjährige Pit Matzeschke, der erst seit gut zwei Monaten im Squash-Court steht. In den ersten drei Spielen unterlag er den erfahreneren Spielern mit jeweils 0:3 Sätzen. Dann folgten gegen die beiden ebenfalls Neulinge Linus Kahlbrock und Finja Plett zwei 3:0-Siege. Dabei glänzte Matzeschke mit guten Aufschlägen und schon recht gutem Ballgefühl. Am Ende sprang für ihn Platz 16 heraus.

Das nächste Jugendturnier findet am 27. Oktober in Schortens statt. Bereits am 3. Oktober folgt ein Ranglisten-Turnier für Jedermann im emsländischen Papenburg.