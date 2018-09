Schortens Beim Stadtfest Schortens stimmte einfach alles – insbesondere die vielleicht letzten sonnigen Tage eines „Altweiber-Sommers“. Das Stadtmarketing-Team um Leiterin Heide Schröder-Ward hatte ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Neben dem verkaufsoffenen Nachmittag hatte am Sonntag ganz Schortens auf das Bus-Pulling gewartet. Wegen des Moorbrands in Meppen nahmen Feuerwehr, THW und Bundeswehr nicht teil.

Auf fünf Gruppen reduziert, machten zweimal je fünf Erzieher und Eltern der Grundschule/Kita, eine weibliche, eine männliche Gruppe von VivaFitness sowie wahre Kraftprotze von FitnessWorld mit. Unterhaltsam und humorvoll moderiert von Matthias Held gaben die hochmotivierten Teilnehmer alles, um den 25-Tonnen Bus von Weser-Ems mit Thorsten Woltjes am Steuer an einem Seil in Rekordzeit über eine 25-Meter-Strecke zu ziehen.

Schließlich ging es um Pokal, Bier und Ehre. Zum dritten Mal in Folge siegte FitnessWorld mit Coach Charly Kowollik und einer Rekordzeit von 16,38 Sekunden.

Je zur Hälfte zugunsten des Fördervereins Grundschule/Kita Plaggestraße und des Tierheims Wilhelmshaven ließen alle Teilnehmer ihren Gewinn von 30 Kisten Bier versteigern, was 210 Euro einbrachte. Eine schöne Geste der Teams!

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-friesland