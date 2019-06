Schortens „Klimawandel“ in Schortens’ Sport- und Gesundheitsbad Aqua Fit: Nach anhaltender Kritik von Besuchern über eine mit 26 Grad zu geringe Wassertemperatur im großen Variobecken hat sich der Bäderausschuss jetzt dafür ausgesprochen, am Thermostat zu drehen und die Temperatur um zwei Grad auf 28 Grad zu erhöhen. Einen entsprechenden Antrag an den Fachausschuss hatte Janto Just von den Freien Bürgern eingereicht und für eine „Wohlfühltemperatur" plädiert. Andernfalls würden auf Dauer zu viele Besucher dem Bad fernbleiben.

Mit der Erhöhung der Temperatur im großen Becken wird auch die Temperatur in kleinen Lehrschwimmbecken sowie auch die Lufttemperatur im Bad entsprechend angepasst. „Ohne Abstufung empfinden die Gäste die Temperaturen als unangenehm“, so Bäderleiter Peter Kramer. In der Folge müssen somit auch 15 000 Kubikmeter mehr Luft umgewälzt werden – technisch kein Problem, so Kramer. Die Lüftungstechnik sei auch dafür ausgelegt.

Mit dem Steigen der Temperaturen von Luft und Wasser steigen auch die Energiekosten: Und zwar um etwa zehn Prozent pro Grad. In Zahlen – die allerdings noch auf Daten aus dem Businessplan beruhen und nur Kalkulationsgröße sind – wäre das ein Plus von 20 Prozent und etwa 152 000 Euro an Energiekosten. Bauamtschef Theodor Kramer betont, dass das alles noch theoretische Zahlen seien: das Bad ist erst ein Vierteljahr in Betrieb, die Zahlen seien nur Bezugsgrößen. Gleichwohl bliebe man auch mit der Anhebung der Temperatur noch unterhalb des Betriebskostenzuschusses von 300 000 Euro im Jahr. Aktuell wird das Bad noch über einen Spitzenlastkessel (Gas) erwärmt. Die Energiezentrale sei noch nicht komplett angeschlossen, das Blockheizkraftwerk ginge erst Ende Juni in Betrieb.

Kritik am „Klimawandel“ im Aqua Fit gab es seitens der DLRG und der Schwimmsparte des Heidmühler FC: Das Bad sei ein Sportbad und die Temperatur sei gerade richtig. Eine Erhöhung wäre für Sportler eher unangenehm. Auch Stephan Heiden von der UWG geht das alles zu schnell: Man solle dem gerade erst eröffneten Bad ein Jahr Zeit geben, um tatsächliche Zahlen über Besucher und Betriebskosten zu haben.