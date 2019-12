Das Mariengymnasium Jever ist erneut als „sportfreundliche Schule“ ausgezeichnet worden. Die formelle Ernennung überreichte Ralf Koch von der Landesschulbehörde an Schulleiter Jürgen Ploeger-Lobeck und Fachobmann Sport, René Hammer (hinten, von links). Marie von Minden, Luke Bruns und Paulina Schmiga präsentieren das Zertifikat am Rande des Weihnachts-Volleyballturniers des zehnten Jahrgangs. Für die Auszeichnung muss eine Schule mehr bieten als den normalen Sportunterricht: So kooperiert die Schule unter anderem mit dem MTV Jever, bietet regelmäßig das Sportabzeichen an, gewährleistet Schwimmunterricht, bietet zahlreiche Sport-AGs, unterstützt die Aktion „Jugend trainiert für Olympia“ und die Schiedsrichterausbildung. Sportklassen und Sportleistungskurse zählen ebenfalls zum Angebot. Koch und Ploeger-Lobeck betonten übereinstimmend, wie wichtig Sport und Bewegung sind, um auch in den anderen Fächern gute Lernerfolge zu erzielen.

