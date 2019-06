Sillenstede Viele hochklassige Jugendspiele und jede Menge knappe Entscheidungen – der 13. Sillensteder Fußball-Cup hat gehalten, was sich die Teilnehmer und Organisatoren davon versprochen hatten. Zweieinhalb Tage lang war es auf dem Sportplatz an der Jeverschen Landstraße richtig rund gegangen, weil 58 Nachwuchsteams in fünf verschiedenen Altersklassen um die Siegertrophäen wetteiferten.

„Es war mal wieder ein anstrengendes, aber vor allem schönes Wochenende“, bilanzierte Florian Donat, Vorsitzender und Jugendleiter des gastgebenden TuS Sillenstede: „Die positiven Rückmeldungen und Lobgesänge bestätigten unsere Auffassung. Ich bedanke mich bei meinem tollen Helferteam, ohne das solch ein Event nicht gewuppt werden könnte.“

Zum Auftakt des Turnierreigens hatten sich die D-Junioren des VfL Oldenburg in einem extrem umkämpften Finale nur hauchdünn mit 4:3 nach Neunmeterschießen gegen den Heidmühler FC durchgesetzt. Die Lokalmatadore des TuS Sillenstede sicherten sich im kleinen Finale durch einen 1:0-Sieg gegen Frisia Wilhelmshaven derweil den dritten Platz.

Bei den Jüngsten, den G-Junioren, gewann der TuS Obenstrohe ein „tolles Finale“ (Donat) gegen den TuS Esens mit 1:0. „Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Mats vom VfL Wilhelmshaven, die für einen Einsatz eines Rettungswagens und Hubschraubers sorgte“, erklärte der spürbar mitgenommene Turnierleiter. „Auf diesem Wege noch mal gute Besserung“, sagte Donat und ergänzte mit Blick auf ein Telefonat mit Mats’ Mutter: „Zum Glück ist er schon wieder wohlauf und hoffentlich bald zurück auf dem Sportplatz.“

Weiter ging es mit den E-Junioren des Jahrgangs 2008. „Sechs von acht Platzierungsspielen wurden erst im Neunmeterschießen entschieden, dass zeigt die Ausgeglichenheit der Teams“, freute sich Donat. Am Ende sicherten sich die groß aufspielenden F-Junioren (Jahrgang 2010) des Heidmühler FC den ersten Platz. Sie stahlen damit dem restlichen 2009er-Jahrgang die Show und sorgten somit für die erste faustdicke Überraschung des TuS-Cups.

Beim Kräftemessen der F-Junioren tags darauf, dem gefühlt bestbesuchten Turnier, musste sich die JSG Wangerland im Finale GVO Oldenburg nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. Dritter wurde der FSV Jever dank eines 1:0-Sieges gegen Frisia Wilhelmshaven.

Zum Abschluss waren dann die E-Junioren des Jahrgangs 2008 gefordert. „Trotz Hitze spielten die Teams groß auf“, erklärte Donat. Allen voran der nach einer Absage kurzfristig eingesprungene 2009er-Jahrgang des TuS Sillenstede. Das Team um das Trainertrio Donat, Blume und Schaffranek spielte sich bis ins Finale vor und sorgte in einer spannenden Partie gegen den SV Ardorf nicht nur für eine große Überraschung (1:0), sondern auch für den einzigen Titel für die gastgebenden Sillensteder. Rang drei belegte der FSV Jever.

