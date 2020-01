Nur 4 Grad warmes Wasser – dafür blauer Himmel und Sonne: Urlauber und Einwohner Wangerooges haben an Silvester das Jahr traditionell mit dem Abbaden beendet. Und es wurde ein neuer Rekord geschrieben: Mehr als 280 Mutige stürzten sich in die Wellen. Die DLRG Wangerooge hatte das Spektakel auch in diesem Jahr perfekt organisiert. Auf der Strandpromenade standen die Zuschauer dicht an dicht. Für alle Schwimmer gab es eine Urkunde, die belegt, dass sie den Sprung ins winterliche Meer gewagt haben.BILDer: