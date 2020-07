Spende fürs Hospiz

Eine Spende von 10 000 Euro hat die Firma T-Systems on site services GmbH ans Kinder- und Jugendhospiz Wilhelmshaven übergeben: Das Geld wurde bei der diesjährigen Challenge des Betriebs mit dem Titel „Onsite bewegt“ eingenommen. Das ursprüngliche Ziel waren 4000 Euro. Bei der Übergabe: (von links) Dennis Krohn (T-Systems), Jonas, Regina von Ewegen (Kinderhospiz), Andreas Pfeil (T-Systems), Lisa Garling (Kinderhospiz), Gerrit Bette, Dustin (T-Systems) und Sandra Ecke (Kinderhospiz). In den vergangenen Jahren hat T-Systems onsite immer wieder bei sportlichen Aktionen Spenden fürs Kinderhospiz gesammelt – etwa beim Jever Fun-Lauf oder dem Hamburg Marathon. Da in diesem Jahr nahezu alle Events abgesagt wurden, absolvierten die Mitarbeiter Spendenläufe, um in 40 Tagen 4000 Euro zu sammeln. 50 Mitarbeiter beteiligten sich – und kamen in 40 Tagen auf 10 000 Euro.BILD: