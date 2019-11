Tettens Diese Jahreshauptversammlung des Klootschießer-Landesverbands Oldenburg werden die Teilnehmer in der Gaststätte „Hof von Wangerland“ so schnell nicht vergessen. Die Grußworte der Ehrengäste hörten die Anwesenden in Tettens erst nach 75 Minuten. Zuvor hatten die 35 Stimmberechtigten über eine neue Tagesordnung abstimmen müssen, weil moniert worden war, dass die Anträge auf der Tagesordnung nicht einzeln aufgeführt worden seien. Die neue Tagesordnung erreichte aber nicht die notwendige Zweidrittel-Mehrheit.

Es gab 26 Ja-Stimmen, sechs Gegenstimmen vom Kreisverband Friesische Wehde und drei Enthaltungen vom KV Wilhelmshaven. Anschließend ging es hoch her. Sogar ein Abbruch der Versammlung schien möglich. Nach einer Pause, in der der Landesvorstand mit den Kreisvorsitzenden diskutierte, ging es nach der alten Tagesordnung weiter.

Gelobt wurde, dass der Verband das Kulturgut Heimatsport in den Dörfern pflegt sowie Brauchtum und Tradition aufleben lässt. Der FKV-Vorsitzende Jan-Dirk Vogts meinte zudem: „Wir müssen unseren Sport mehr herauskehren.“ In Workshops sollen neue Ideen erarbeitet und umgesetzt werden. Es sei wichtig, dass sich die Basis einbringe, hieß es.

Die scheidende Geschäftsführerin Kathrin Krutzsch wies eine gute Bilanz vor. Vor zwei Jahren war sie mit 79 Euro in der Kasse angefangen. Jetzt stehen 6000 Euro zu Buche. Dazu trugen auch Spenden bei. Ein Hackerangriff schlug in dieser Zeit mit 2300 Euro negativ zu Buche.

Zwei Anträge der Boßel-Fachwarte Erich und Heike Kuhlmann, mit denen sie das Eisenwerfen stärken wollten, wurden abgelehnt. Sie wollten zum einen einen Doppelstart der Werfer bei Einzelmeisterschaften ermöglichen, zum anderen das Eisenwerfen in der Jugend fördern. Angenommen wurde hingegen der Antrag auf Zusammenlegung der Männer-Kreisligen Nord/West und Süd/Ost.

Derweil hielt der frühere FKV-Vorsitzende Rolf Blumenberg eine Laudatio auf den früheren Bahnweiser Rudi Milbrandt aus Stollhamm. Als Junge hat Milbrandt das Klootschießen in Waddens gelernt. Als Bahnweiser war er 24 Jahre aktiv. „Der Kerl mit der gelben Jacke geht“, sagte Blumenberg. Der 78-Jährige wurde zum Ehrenmitglied ernannt. KLVO-Boss Helmut Riesner übergab Milbrandt die Ehrenurkunde, einen Präsentkorb und die Ehrennadel.

Ebenfalls eine Ehrennadel erhielt Eugen Böning (Seefeld). Der 85-Jährige hatte im Vorjahr nach 33 Jahren die Bahnweiserfahne in die Ecke gestellt. Präsentkörbe erhielten die Ex-Vorstände Axel Kasper (Westerscheps), Sören Bruhn (Schweinebrück) und Geschäftsführerin Kathrin Krutzsch (Stollhamm).

Der Vorstand wurde einstimmig gewählt. Der 1. Vorsitzende Riesner wurde für zwei Jahre wiedergewählt. Neuer 2. Vorsitzender ist Frank Göckemeyer aus Stollhamm. Das Amt des 3. Vorsitzenden wurde nicht besetzt. Das neue Amt Geschäftsführer Finanzen übernimmt Olaf Löhmannsröben. Der Neuenburger war bis vor zwei Jahren Geschäftsführer im Landesverband. Neue Geschäftsführerin Verwaltung ist Gyde Riesner (Diekmannshausen).

Im Amt bestätigt wurden der Boßelobmann Erich Kuhlmann aus Rastederberg und die Frauenwartin Heike Kuhlmann aus Grünenkamp. Gleiches gilt für den Feldobmann Stefan Bruns aus Waddens und den Jugendwart Detlef Müller aus Mentzhausen.

Das Stedingen-Schild für den punktbesten oldenburgischen Kreisverband beim FKV-Mehrkampf überreichte KLVO-Feldobmann Stefan Bruns dem Team aus Butjadingen (18 980,04 Punkte). Er appellierte an die Versammlung, sich mehr um das Klootschießen zu kümmern. Dritter wurde erneut Stadland mit 12022,56 Punkten. Der Titelverteidiger Ammerland belegte mit 12567,4 Punkten Rang zwei. Nach vier Stunden war die Versammlung zu Ende.