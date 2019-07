Turin /Bockhorn Ab dem 27. Juli ist die italienische Stadt Turin für neun Tage im sportlichen Ausnahmezustand. Der Grund sind die von der „International Masters Games Association“, einer Unterorganisation des Internationalen Olympischen Komitees, organisierten European Masters Games, die alle vier Jahre stattfinden. Bei Karateka Jörg Auffarth vom JV Bockhorn ist die Vorfreude riesig: Denn er tritt bei den Karate-Wettbewerben der Männer 50 an – und wird European Masters Games hautnah erleben.

Erwartet werden etwa 8000 Senioren-Sportler im Alter von über 35 Jahre aus fast allen europäischen Ländern, die sich in 30 Sportarten, wie Leichtathletik, Segeln oder Handball messen wollen. Die meisten Turiner Sportstätten werden für Europas größte Multisport-Veranstaltung reserviert sein.

Das Logo der Veranstaltung.

An diesem Samstag werden dann die Spiele durch eine große Show eröffnet. Auch Jörg Auffarth vom JV Bockhorn ist dabei. Er reist bereits zur Eröffnungsveranstaltung an. und wird sich dann am Dienstag, 30. Juli, im Karate in der Altersklasse Ü 50 Jahre auf den Wettkampfmatten messen.

Bei den letzten European Masters Games, die in Nizza stattfanden, holte er die Goldmedaille und möchte sie nun verteidigen. In diesem Jahr hat der Deutsche Karate Verband (DKV), der einzige offizielle Fachverband für Karate in Deutschland, diese renommierten Wettkämpfe in den Fokus genommen und sich noch professioneller aufgestellt.

Über die Deutschen Meisterschaften und Kadertrainings am Wochenende konnten sich die Kampfsportler für das deutsche Team qualifizieren und wurden so bestmöglichst auf die European Masters Games vorbereitet. Jörg Auffarth ist dabei in einer Doppelfunktion. Zum einen startet er selbst als Sportler, wurde aber auch als Trainer für die Kader-Maßnahmen eingesetzt und betreut somit auch das deutsche Team in Turin.

Aber auch zu Hause in Friesland hat er sich akribisch auf die Wettkämpfe vorbereitet. Seine Gegner stehen bereits fest, doch die Auslosung der Begegnungen findet erst am Abend vor dem Wettkampf vor den Augen der Athleten statt. Wie in der Karate-Leistungsklasse sind in den Alterskategorien ebenfalls Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland die starken Karate-Nationen und am Start vertreten, was spannende Wettkämpfe auf hohem Niveau erwarten lässt.

Aber auch über die Wettkämpfe hinaus sind die European Masters Games, nicht zu letzt durch Eröffnungsshow, Ehrungen, kulturelle Veranstaltungen und Closing Ceremony sowie die ganz besondere Atmosphäre in der Stadt und in den Sportstätten ein echtes Ereignis für Zuschauer und Sportler.