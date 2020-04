Alles Anders – Trotzdem Klasse: Laufgemeinschaft des Fliegerhorsts läuft den Ossiloop mit

Upjever /Leer Es ist Ossiloop-Zeit – und zum neunten Mal in Folge nimmt die Laufgemeinschaft des Fliegerhorsts Upjever mit einer Mannschaft teil. „Wer einmal dabei war, macht immer wieder mit“, sagt Mario Gerhardt vom Fliegerhorst-Lauftreff.

Ossiloop – anners 2020 Ossiloop – anners: Das gemeinsame Laufen ist nicht möglich – deshalb läuft jeder Teilnehmer seine Etappe für sich. Die Etappen (Zeitfenster von 8 bis 21 Uhr):

• 1. Etappe, 11,2 Kilometer, Dienstag, 28. April

• 2. Etappe, 11,5 Kilometer, Freitag, 1. Mai

• 3. Etappe, 9,7 Kilometer, Dienstag, 5. Mai

• 4. Etappe, 11,9 Kilometer, Freitag, 8. Mai

• 5. Etappe, 9,8 Kilometer, Dienstag, 12. Mai

• 6. Etappe, 10,2 Kilometer, Freitag, 15. Mai Meldeschluss: Online und per Überweisung Samstag, 25. April; Startgeld: 50 Euro (Jugendliche 33 Euro), Kontoverbindung: Ostfriesische Volksbank Leer, IBAN: DE33 2859 0075 0019 5634 00, Kennwort „Ossiloop 2020“ Ausrichter: Spaß mit Sport Wirtjes, Fortuna Logabirum, Verantwortlicher: Edzard Wirtjes, Am alten Handelshafen 2, 26789 Leer, Tel. 0491/45 43 113, Email ossilauf@spass-mit-sport.de. Mehr Infos unter www.spass-mit-sport.de www.ossiloop.eu

Dieses Jahr ist zwar alles „anners“, eröffnet aber auch neue Möglichkeiten: Mit 21 Laufbegeisterten bestreitet die Laufgemeinschaft den „Ossiloop“ – jeder woanders, aber doch gemeinsam. Ob alleine, mit Partner oder als Vater- Tochter-Team: sogar der Hund darf mit auf die Etappen. „Die jubelnden Zuschauer an der Strecke und im Zieleinlauf werden zwar fehlen, aber auch so wird der Ossiloop ein Erlebnis sein“, meint Gerhardt.

Bereits zu Jahresanfang hatten sich die Läufer vom Fliegerhorst angemeldet, um gemeinsam zu den Starts zu fahren. Doch dann kam Corona. Nun sparen sich die Läufer die Fahrt an den jeweiligen Start und laufen auf ihren Strecken im Jeverland und Koblenz. „Es war eine gute Entscheidung der Organisatoren, den Ossiloop trotzdem und in dieser Art und Weise durchzuführen. So hat sich Jan Hemken noch nachgemeldet. Er war sonst immer dabei, hatte aber den diesjährigen Ossiloop abgehakt, weil er nach Koblenz versetzt wurde. Nun läuft er dort mit.“

So werden ab nächster Woche jeweils am Dienstag und Freitag vereinzelte Ossilooper in den gelben Laufshirts der LG Fliegerhorst Upjever in der Umgebung zu sehen sein. Alle in der Hoffnung, die 64,3 Kilometer in den sechs Etappen zu meistern und damit am Ende das Dörloper Shirt vom „Ossiloop anners“ zu erlaufen.