Varel Am 13. Juli 1818 erschien in Varel die erste Ausgabe des „Gemeinnützigen“. In den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten begleitete die Zeitung die Menschen in und um Varel. Die NWZ feiert den 200. Geburtstag mit vielen Gewinnspielen und Aktionen - und blickt zurück in die 200-jährige Geschichte des „Gemeinnützigen“.

27. August 1875

Übermut tut selten gut – das bekam ein Theologiestudent zu spüren, wie „Der Gemeinnützige“ am 27. August 1875 berichtete: „Ein stud. Theolog. aus Heidelberg, auf einer Studienreise begriffen, machte in den letzten Tagen im Seebad Dangast so viel Unsinn, daß man ihn für verrückt halten mußte und in Folge dessen polizeiliche Hülfe requierierte; da der junge Mann indeß gutwillig seinen Aufenthaltsort nicht verlassen wollte, wurde er zwangsweise nach hier befördert und wird man ihn so lange in sicherem Gewahrsam halten, bis über seine Person nähere Erkundigen eingezogen worden sind.

28. August 1918

In den einstigen Vareler Automobilwerken Hansa-Lloyd wurden nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Waffen hergestellt, wie aus der Anzeige vom 28. August 1918 hervorgeht: „Wir suchen für unsere Granatenfabrikation zu sofortigem Eintritt mehrere Frauen u. Mädchen die als Maschinenarbeiterinnen oder Kontrolleurinnen beschäftigt werden sollen. Unerfahrene Kräfte werden sachgemäß angelernt. Auf Angebote hier wohnhafter weibl. Personen wird wegen des herrschenden Wohnungsmangels besonderer Wert gelegt.“

25. August 1933

Die Straßenbeleuchtung wurde schon 1933 nachts ausgeschaltet – dafür warb „Der Gemeinnützige“ am 25. August 1933 für den Heimschutz: „Wenn man nach 23 Uhr durch Varel geht, wird man der herrschenden ägyptischen Finsternis wegen an die Kriegszeit erinnert. Damals war die Straßenbeleuchtung feindlicher Flieger wegen ausgeschaltet, heute soll dadurch am Stadtsäckel gespart werden. Den Stadtvätern werden manches Mal die Ohren gesummt haben, wenn nächtlichen Passanten plötzliches undurchdringliches Dunkel umgab. Den Langfingern wird durch das Ausschalten der Straßenbeleuchtung die Arbeit leicht gemacht. Da hilft der Heimschutz. Je mehr Mitglieder, desto größer wird die Zahl der Wächter, desto größer die Ersparnis an öffentlichen Mitteln. Denn die Wachmannschaften rekrutieren sich ausschließlich aus Wohlfahrtsempfängern der Stadt.“

24. August 1978

Toilettenanlagen waren schon vor 40 Jahren Thema im „Gemeinnützigen“ – damals in Dangast, wie am 24. August 1978 berichtet wurde: „Für die Stadt sind sie Angelegenheit des Jade-Yacht-Clubs, für den Jade-Yacht-Club wiederum Sache der Stadt: die sanitären Anlagen am Dangaster Hafen, nach denen Besucher zur Zeit noch vergeblich suchen. Erst am vergangenen Wochenende war die Notwendigkeit entsprechender Einrichtungen wieder deutlich geworden, als neben den hiesigen Wassersportlern 70 Gastboote und und rund 270 Kanuten am Siel festmachten. Ihnen allen blieb nur der Ganz „hinter den Deich“. „Ein unmöglicher Zustand“, wie Wilhelmshavens Kanu-Club-Vorsitzender Wolfgang Half meinte. Diskutiert wurde das „00-Problem“ schon seit geraumer Zeit. Der damalige SPD-Fraktionschef Karl-Heinz Funke sprach sich dafür aus, dass Stadt und Verein gemeinsam das Projekt in Angriff nehmen – schließlich habe der Vareler Wassersportverein auch einen Zuschuss für entsprechende Anlagen erhalten.“ – Ein externes Toilettengebäude gibt es bis heute nicht – dafür eine schwimmende Sanitäranlage, die sich die Wassersportler tatsächlich selbst gebaut haben, wie gewünscht mit einem städtischen Zuschuss.