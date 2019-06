Varel Sie konnten es kaum noch erwarten: Mit einem beherzten gemeinsamen Sprung vom Beckenrand starteten die Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Varel am Freitagabend in die neue Freibadsaison. Auch viele Gäste stürzten sich beim Anschwimmen im Bad am Bäker erstmals in diesem Jahr ins 19 Grad „warme“ kühle Nass – einige mit Mütze, andere mit Hut. Unter ihnen Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner. Er lobte alle, die bei der Sanierung in den vergangenen Wochen mitgeholfen hatten: „Ich habe das Gefühl, ich bin in einem neuen Bad.“

Bis eine halbe Stunde vor Schluss wurde noch gearbeitet, zehn Kubikmeter Sand auf dem Beach-Volleyballfeld planiert. Nun ist alles bereit. An diesem Samstag, 8. Juni, beginnt dann auch ganz offiziell die Freibadsaison in Varel. Um 10 Uhr beginnt der Badebetrieb. „Wir erwarten angesichts des schönen Sommerwetters gleich zu Beginn viele Badegäste“, sagte der DLRG-Vorsitzende Kai Langer vor dem Sprung vom Dreier.

Wie in den vergangenen Jahren ist das Bad montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. An den Wochenenden kann von 10 bis 19 Uhr geschwommen werden. In den Sommerferien steht das Freibad am Bäker auch wochentags von 10 bis 19 Uhr für den Badespaß zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter oder bei besonders warmer Witterung können die Öffnungszeiten allerdings abweichen. Die DLRG, die im Freibad am Bäker auch mit die Aufsicht führt, und der Förderverein freuen sich auf einen schönen Sommer mit vielen Gästen.

Auch in diesem Jahr locken wieder viele Aktivitäten ins Freibad am Bäker. So soll das Kinderfest mit dem Lions Club, den Leos und der DLRG am 24. August stattfinden. Der Termin für den Kinoabend steht indes noch nicht fest. Schluss sein soll dann am 31. August. Mit dem Hundeschwimmen am 1. September endet die Saison endgültig.

Heute öffnet auch der komplette Außenbereich des Quellbads in Dangast. Den Gästen stehen dann wieder neben dem Strömungskanal mit Brodelbecken das 800 Quadratmeter große Erlebnisbecken mit einer Wassertiefe von 1,8 Metern zur Verfügung. Die Wassertemperatur beträgt 24 Grad. Geöffnet ist bis zum 8. September täglich von 10 bis 20 Uhr.

