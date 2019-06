Varel Für Beachvolleyballerin Lea Sophie Kunst vom Vareler TB ist der Start in die neue Freiluftsaison geglückt. Die 17-Jährige, die seit Jahresbeginn im Olympia-Stützpunkt Berlin lebt, trainiert und zur Schule geht, sammelt aktuell bei diversen Turnieren viel Spielpraxis und wichtige Punkte, um sich auf die großen Saisonhöhepunkte vorzubereiten. An diesem Pfingst-Wochenende ist Kunst sogar nahe ihrer Heimat im Einsatz, denn sie tritt bei einem „Top10+“-Turnier im Rahmen des „White Sands Festival“ auf Norderney an.

Bei ihren ersten sechs Turnier-Teilnahmen des Jahres hatte sich Kunst – trotz verschiedener Partnerinnen am Netz – jeweils einen Podestplatz erobern können. Viermal belegte sie den dritten Rang und zweimal sogar den ersten Platz.

Beim seit Freitag laufenden Wettstreit auf Norderney handelt es sich um ein Turnier der Kategorie 1+ und damit um die zweithöchste im nationalen Erwachsenenbereich. Auf der Nordseeinsel steht Kunst gemeinsam mit Svenja Müller (Düsseldorf) im Sand, mit der sie im vergangenen Erfolgsjahr unter anderem die U-18-EM im tschechischen Brno gewonnen hat.

Inzwischen ist das Duo Kunst/Müller von Bundestrainer Jörg Ahmann für die U-20-EM 2019 nominiert worden. Die Titelkämpfe werden vom 27. bis 30. Juni in Göteburg (Schweden) ausgetragen.